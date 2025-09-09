Стало известно, когда КДК рассмотрит отмену красной карточки Кордобы

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о сроках рассмотрения заявления «Краснодара» по нападающему Джону Кордобе. Клуб просит отменить красную карточку игроку, которую он получил в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
«Заседание КДК будет проходить в четверг по ВКС, в том числе будет рассмотрен вопрос по заявлению «Краснодара» по Джону Кордобе», – сказал Григорьянц.
- Кордоба был удален на 56-й минуте игры после стычки с защитником красно-синих Мойзесом.
- В протоколе встречи в качестве причины удаления было указано «агрессивное поведение, удар соперника ногой в руку».
- В 8-м туре «Краснодар» дома сыграет с «Акроном» 13 сентября.
Источник: «Матч ТВ»