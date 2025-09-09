Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, когда КДК рассмотрит отмену красной карточки Кордобы

Стало известно, когда КДК рассмотрит отмену красной карточки Кордобы

Вчера, 14:20
9

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о сроках рассмотрения заявления «Краснодара» по нападающему Джону Кордобе. Клуб просит отменить красную карточку игроку, которую он получил в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Заседание КДК будет проходить в четверг по ВКС, в том числе будет рассмотрен вопрос по заявлению «Краснодара» по Джону Кордобе», – сказал Григорьянц.

  • Кордоба был удален на 56-й минуте игры после стычки с защитником красно-синих Мойзесом.
  • В протоколе встречи в качестве причины удаления было указано «агрессивное поведение, удар соперника ногой в руку».
  • В 8-м туре «Краснодар» дома сыграет с «Акроном» 13 сентября.

Еще по теме:
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
Бубнов ответил, как быть с красной карточкой Кордобы 5
Радимов сказал, почему Кордоба заслуживает дисквалификации 15
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Григорьянц Артур
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1757422203
А с какого перепугу ее отменить должны? Играл Кордоба безрассудно, мог нанести серьезную травму. Один матч пропустить обязан!
Ответить
rash1959
1757422829
Ещё и вторую ему на заседании выдать
Ответить
Блямба
1757425517
После дождичка, в четверг.))))
Ответить
Блямба
1757425807
Даёшь Ваньке золотую карту!!! )
Ответить
sochi-2013
1757432188
удар соперника ногой в руку. Тупая формулировка. Если за это удалять, к концу каждого матча, по полкоманды можно удалять. Как оценили агрессивное поведение? Агрессометр при ВАРе имеется?
Ответить
Главные новости
Отбор ЧМ-2026. Угальде сделал две голевые передачи в матче Коста-Рики с Гаити
08:58
Кармо прибыл в Москву для трансфера в ЦСКА
08:28
1
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
08:15
Отбор ЧМ-2026. Боливия обыграла Бразилию и вышла в стыковые матчи
08:08
Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси проиграла Эквадору
07:48
Покупка «Спартака», трансфер из ЦСКА в «Акрон», новый клуб Тедеско, 11:1 Норвегии и другие новости
00:42
Игрок «Спартака» пережил 1:11 за 3 дня до дерби с «Динамо»
00:07
11
Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен
Вчера, 23:57
Отбор ЧМ-2026. 943-й гол Роналду помог Португалии добиться волевой победы в Венгрии (3:2)
Вчера, 23:49
4
Отбор ЧМ-2026. Англия не заметила Сербию в Белграде (5:0)
Вчера, 23:42
Все новости
Все новости
Круговой – о судействе матча ЦСКА – «Краснодар»: «Момент в конце – чистый пенальти»
08:47
Игрок «Спартака» пережил 1:11 за 3 дня до дерби с «Динамо»
00:07
11
Директор «Локо» не хочет обсуждать продление Баринова
Вчера, 23:21
1
Смолов: «В РПЛ много посредственных иностранцев»
Вчера, 23:08
1
Мостовой отреагировал на призывы назначить его в сборную России вместо Карпина
Вчера, 22:43
10
Дмитриев назвал лучшего игрока «Спартака» в 21-м веке
Вчера, 22:32
3
Обляков ответил, в чем Москва лучший город мира
Вчера, 22:21
1
Реакция болельщиков «Спартака» на трансфер Джику
Вчера, 22:03
8
Губерниев: «Россия выиграла бы ЧМ, если бы ее тренировал я»
Вчера, 21:50
6
Круговой – о Катаре: «Не представляю, как Клаудиньо играет тут каждую неделю»
Вчера, 20:51
«МЛ Витебск» назвал «Спартак» командой «мирового уровня» после 0:5
Вчера, 20:40
2
CIES предсказал чемпиона РПЛ
Вчера, 20:14
16
Раков прокомментировал обвинения в игре на ставках
Вчера, 20:04
Ветеран «Спартака» не оценил трансфер Джику: «Зачем он нужен?»
Вчера, 19:52
3
Миранчук восхитился Карпиным: «Браво, Георгич»
Вчера, 19:46
1
Спартаковец Дмитриев раскрыл сумму своей самой дорогой покупки
Вчера, 18:59
7
Шаронов оценил работу «Спартака» в летнее трансферное окно
Вчера, 18:49
2
Непомнящий оценил шансы России в матче с США
Вчера, 18:21
10
Мостовой отреагировал на банкротство «Химок»
Вчера, 17:52
1
ВидеоКлаудиньо вручил подарок Круговому после матча Катар – Россия
Вчера, 17:42
1
Реакция Губерниева на подготовку матча Россия – США
Вчера, 17:27
7
Реакция Миранчука на подготовку матча Россия – США
Вчера, 16:57
3
Костомаров заявил, что знает только одного российского футболиста
Вчера, 16:50
Отец Кокшарова пошел на открытый конфликт с «Краснодаром»: «Нам поставили ультиматум»
Вчера, 16:44
12
Кафанов: «Вратарская бригада в сборной России – одна из лучших в Европе»
Вчера, 16:36
5
Рожков рассказал, как в «Рубине» отреагировали на срыв трансфера Даку в «Зенит»
Вчера, 16:26
1
Глушенков считает, что партнеры по «Зениту» ему мало пасуют
Вчера, 16:15
4
Фото«Акрон» арендовал игрока ЦСКА
Вчера, 16:03
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 