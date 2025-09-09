Ари не исключил перехода в клуб РПЛ

Экс-нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари высказался о возможности возобновления игровой карьеры.
– С учетом изменения лимита в российском футболе Ари скоро может вернуться в РПЛ.
– Если честно, я сейчас хочу поиграть в Медиалиге. Потому что я был не уверен, что вернусь и буду играть. Но если наберу хорошую форму, почему бы и нет?
- 39-летний Ари в 2024–2025 годах был спортивным директором «Торпедо», а до этого играющим президентом клуба «Атлетико Сеаренсе».
- Форвард выступал в РПЛ в 2010–2021 годах и провел 2 матча за сборную России.
- Ожидается, что 11 сентября Ари сыграет за медиаклуб «БроукБойз» в матче FONBET Кубка России с «Леон Сатурном».
Источник: YouTube-канал «Это медифутбол, бро!»