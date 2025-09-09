Ари не исключил перехода в клуб РПЛ

Экс-нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари высказался о возможности возобновления игровой карьеры.

– С учетом изменения лимита в российском футболе Ари скоро может вернуться в РПЛ.

– Если честно, я сейчас хочу поиграть в Медиалиге. Потому что я был не уверен, что вернусь и буду играть. Но если наберу хорошую форму, почему бы и нет?