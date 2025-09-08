Со спартаковца Зобнина по суду взыскали задолженность

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прошел фигурантом по судебному иску.

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы обратился в суд с иском к футболисту сборной России и московского «Спартака» Роману Зобнину, в котором просил взыскать с него задолженности по взносам на капитальный ремонт.

Мировой судья 464-го судебного участка района Покровское-Стрешнево города Москвы удовлетворил исковые требования, взыскав с игрока сумму в размере 22 555 рублей 75 копеек», – написал источник.