Зобнин честно ответил, есть ли в «Спартаке» неадекваты

Сегодня, 16:56
2

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о ситуации в коллективе.

– В свое время Володя Быстров вел себя в «Спартаке» столь странно, что ветеранам клуба пришлось, так скажем, его перевоспитывать. В нынешней команде встречаются подобные проблемы?

– У нас сейчас нет неадекватных футболистов в команде, все ребята максимально адекватны и живут одной целью. После всех последних передряг ребята полностью сконцентрированы на оставшихся [в году] четырех матчах.

Проблем с поведением каких-то конкретных игроков вообще нет. А если они появятся, то я и ребята, которые мне помогают, – тот же Максименко и Бабич, – готовы общаться, мы готовы решать проблемы. Мы здесь собраны для того, чтобы футбольный клуб «Спартак» добивался результата и целей. Лично я сделаю все, чтобы так было.

  • «Спартак» купил Романа у «Динамо» в 2016-м году за 3 миллиона евро.
  • В 289 матчах за «Спартак» у Зобнина 21 гол, 19 ассистов.
  • Контракт до лета.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
хрю-хрю
1763820590
вот они, прямо сейчас можно по телеку увидеть! Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Зобнин, Барко, Жедсон, Маркиньос, Угальде
Ответить
andrei-sarap-yandex
1763822203
ЗОБНИН И ЕГО ОПГ сливают тренеров
Ответить
  • Читайте нас: 