Зобнин честно ответил, есть ли в «Спартаке» неадекваты

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о ситуации в коллективе.

– В свое время Володя Быстров вел себя в «Спартаке» столь странно, что ветеранам клуба пришлось, так скажем, его перевоспитывать. В нынешней команде встречаются подобные проблемы?

– У нас сейчас нет неадекватных футболистов в команде, все ребята максимально адекватны и живут одной целью. После всех последних передряг ребята полностью сконцентрированы на оставшихся [в году] четырех матчах.

Проблем с поведением каких-то конкретных игроков вообще нет. А если они появятся, то я и ребята, которые мне помогают, – тот же Максименко и Бабич, – готовы общаться, мы готовы решать проблемы. Мы здесь собраны для того, чтобы футбольный клуб «Спартак» добивался результата и целей. Лично я сделаю все, чтобы так было.