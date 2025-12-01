Тарпищев назвал лучшего футболиста «Спартака» – летом у него заканчивается контракт

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал лучшего игрока «Спартака». По его мнению, это полузащитник Роман Зобнин.

– Лучшим футболистом в «Спартаке» является тот, кто консолидирует усилия команды. Нужно выбирать футболиста не по игре, а того, кто объединяет коллектив. На такую роль больше всего подходит Роман Зобнин.

– Летом у Романа заканчивается контракт со «Спартаком». С ним нужно продлевать соглашение?

– Сто процентов, чтобы не повторилась история, как с Джикией.