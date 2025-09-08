Тюкавин восстановился от травмы и готов к матчу со «Спартаком», которому забил 5 голов

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин восстановился от травмы.

Накануне игрок поучаствовал в товарищеском матче против динамовской молодежки (2:1).

О состоянии футболиста рассказал его агент Алексей Сафонов.

«Постоянно с ним общаюсь. Он уже, считай, последний месяц в общей группе. Без ограничений работает с командой. Все равно надо почувствовать: одно дело тренировочный процесс, а любая игра, с кем бы ни выходил, это выброс адреналина.

Не хочу ничего загадывать. Есть врачи, но, думаю, есть шанс, что Константин выйдет на поле в матче со «Спартаком», – сказал Сафонов.