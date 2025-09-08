Губерниев прокомментировал победу России над Катаром

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной России над Катаром (4:1).

«Вот появился у сборной по футболу блеск в глазах и пришла победа!

Но в домашних матчах сыны Валерия Карпина еще мандражируют! Надо потренироваться физически и ментально!» – написал Губерниев.