Губерниев прокомментировал победу России над Катаром

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной России над Катаром (4:1).
«Вот появился у сборной по футболу блеск в глазах и пришла победа!
Но в домашних матчах сыны Валерия Карпина еще мандражируют! Надо потренироваться физически и ментально!» – написал Губерниев.
- Голы у России забили Александр Головин на 33-й минуте, Матвей Кисляк на 35-й, Иван Сергеев на 45-й и Алексей Миранчук на 69-й. У Катара на 62-й минуте отличился Акрам Афиф.
- Сборная России продлила беспроигрышную серию в матчах с первыми национальными командами других стран до 20 встреч.
- Россия в октябре примет Иран и Боливию.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева