Первая лига. Евсеев при поддержке десантуры начал в «Черноморце» с волевой победы над своим бывшим клубом (3:2)

«Черноморец» в 9-м туре Первой лиги победил дома «Уфу». Три очка получились волевыми.
Это был дебют главного тренера Вадима Евсеева во главе «Черноморца». Ранее он работал в «Уфе».
«Черноморец» на трибунах поддерживали военные-десантники.
Новороссийцы победили впервые в сезоне. Команда идет в зоне вылета только ввиду дополнительных показателей. «Уфа» занимает 11-ю строчку.
Россия. PARI Первая лига. 9 тур
Черноморец - Уфа - 3:2 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Ф. Мрзляк, 21; 1:1 - И. Кухарчук, 45+1; 2:1 - С. Алиев, 52; 2:2 - И. Карпук, 87; 3:2 - З. Плиев, 90+2.
Источник: «Бомбардир»