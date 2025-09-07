Первая лига. Евсеев при поддержке десантуры начал в «Черноморце» с волевой победы над своим бывшим клубом (3:2)

«Черноморец» в 9-м туре Первой лиги победил дома «Уфу». Три очка получились волевыми.

Это был дебют главного тренера Вадима Евсеева во главе «Черноморца». Ранее он работал в «Уфе».

«Черноморец» на трибунах поддерживали военные-десантники.

Новороссийцы победили впервые в сезоне. Команда идет в зоне вылета только ввиду дополнительных показателей. «Уфа» занимает 11-ю строчку.