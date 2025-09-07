Круговой – о разгроме Катара: «Круто собираться такой бандой и творить на поле!»

Латераль сборной России Данил Круговой прокомментировал крупную победу над Катаром (4:1) в товарищеском матче.

«Отличная поездка! Надеюсь, что у болельщиков такие же эмоции, как и у нас всех после игры.

Круто собираться такой бандой и творить на поле!» – написал Круговой.