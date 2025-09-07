Круговой – о разгроме Катара: «Круто собираться такой бандой и творить на поле!»

Латераль сборной России Данил Круговой прокомментировал крупную победу над Катаром (4:1) в товарищеском матче.
«Отличная поездка! Надеюсь, что у болельщиков такие же эмоции, как и у нас всех после игры.
Круто собираться такой бандой и творить на поле!» – написал Круговой.
- Голы у России забили Александр Головин на 33-й минуте, Матвей Кисляк на 35-й, Иван Сергеев на 45-й и Алексей Миранчук на 69-й. У Катара на 62-й минуте отличился Акрам Афиф.
- Сборная России продлила беспроигрышную серию в матчах с первыми национальными командами других стран до 20 встреч.
- Россия в октябре примет Иран и Боливию.
Источник: телеграм-канал Данила Кругового