Карпин – о разгроме Катара: «Возможно, лучшая игра»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о гостевой победе над Катаром (4:1) в товарищеском матче.
– Если не брать матч с Сербией, эта игра стала лучшей?
– Учитывая силу соперника, возможно, да. Хотя мне очень понравился матч с Нигерией – мы выигрывали, но пропустили гол. Тогда должны были выигрывать, если бы не пропустили дурацкий гол. С точки зрения накала и игры с Нигерией мне тоже очень понравилась.
- Голы у России забили Александр Головин на 33-й минуте, Матвей Кисляк на 35-й, Иван Сергеев на 45-й и Алексей Миранчук на 69-й. У Катара на 62-й минуте отличился Акрам Афиф.
- Сборная России продлила беспроигрышную серию в матчах с первыми национальными командами других стран до 20 встреч.
- Россия в октябре примет Иран и Боливию.
Источник: «Чемпионат»