Карпин – о разгроме Катара: «Возможно, лучшая игра»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о гостевой победе над Катаром (4:1) в товарищеском матче.

– Если не брать матч с Сербией, эта игра стала лучшей?

– Учитывая силу соперника, возможно, да. Хотя мне очень понравился матч с Нигерией – мы выигрывали, но пропустили гол. Тогда должны были выигрывать, если бы не пропустили дурацкий гол. С точки зрения накала и игры с Нигерией мне тоже очень понравилась.