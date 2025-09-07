«Спартак» интересовался Питоном

«Спартак» летом интересовался левым защитником «Васко да Гама» Лукасом Питоном. Агенты от спортивного директора красно-белых Фраансиса Кахигао контактировали сс представителем игрока, чтобы узнать возможные условия по переходу. Пока официального предложения о трансфере со стороны клуба РПЛ сделано не было.

24-летний Питон в этом году провел 43 матча за клуб, забил 1 гол, сделал 9 ассистов.