Глебов охарактеризовал старт «Динамо» при Карпине

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов оценил старт команды в сезоне РПЛ.
«Не совсем удачный старт. Понятно, что переживаем, но нужно принимать ситуацию, какой она есть.
Главное – не кидать вeсла и стараться исправлять положение. Есть понимание, в чeм проблема, но пусть это останется при мне. Надеюсь, что исправим и игру, и турнирную позицию, и глобально наладим ситуацию», – сказал Глебов.
- Динамовцы после 7 туров идут на 9-м месте в РПЛ.
- У них 3 победы в 10 матчах под руководством Валерия Карпина.
- Ближайший соперник – «Спартак» (13 сентября).
Источник: «Матч ТВ»