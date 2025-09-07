Глебов охарактеризовал старт «Динамо» при Карпине

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов оценил старт команды в сезоне РПЛ.

«Не совсем удачный старт. Понятно, что переживаем, но нужно принимать ситуацию, какой она есть.

Главное – не кидать вeсла и стараться исправлять положение. Есть понимание, в чeм проблема, но пусть это останется при мне. Надеюсь, что исправим и игру, и турнирную позицию, и глобально наладим ситуацию», – сказал Глебов.