Головин подвел итог 10 лет в сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин оценил свои десять лет в команде.

«10 лет в сборной? Даже не думал. Воспоминания хорошие, и чемпионат мира был, хочется дальше играть в команде.

По всем соскучился. Эмоции положительные. Хотелось бы больше матчей дома играть. Подходят ли молодые игроки за советом? Такого нет. Я тоже не ходил. Обычное общение», – сказал Головин.