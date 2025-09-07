Головин подвел итог 10 лет в сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин оценил свои десять лет в команде.
«10 лет в сборной? Даже не думал. Воспоминания хорошие, и чемпионат мира был, хочется дальше играть в команде.
По всем соскучился. Эмоции положительные. Хотелось бы больше матчей дома играть. Подходят ли молодые игроки за советом? Такого нет. Я тоже не ходил. Обычное общение», – сказал Головин.
- В 18:00 мск Россия начнет матч с Катаром.
- Головин провел за сборную 47 матчей, забил 6 голов.
- Сейчас Россия отстранена от официальных матчей.
Источник: «Матч ТВ»