До 10 игроков «Крыльев» вызовут на допрос в полицию

Полиция собирается вызвать в отдел и допросить, предварительно, до 10 игроков «Крыльев Советов». Правоохранители намерены узнать, за что они получали повышенные бонусы и зарплату.
Нынешних боссов «Крыльев Советов» смутила работа предыдущего руководства клуба, в частности – необоснованные выплаты игрокам. Поэтому они решили обратиться в МВД.
Сообщается, что это не связано с делом агента Павла Андреева.
- «Крылья Советов» занимают 8-е место в РПЛ с 9 очками после 7 игр.
- В следующем матче самарцы дома примут «Сочи» 14 сентября в 8-м туре чемпионата России. Встреча начнется в 14:30 мск.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»