До 10 игроков «Крыльев» вызовут на допрос в полицию

Полиция собирается вызвать в отдел и допросить, предварительно, до 10 игроков «Крыльев Советов». Правоохранители намерены узнать, за что они получали повышенные бонусы и зарплату.

Нынешних боссов «Крыльев Советов» смутила работа предыдущего руководства клуба, в частности – необоснованные выплаты игрокам. Поэтому они решили обратиться в МВД.

Сообщается, что это не связано с делом агента Павла Андреева.