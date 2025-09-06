Канчельскис назвал самый стабильный клуб РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис похвалил ЦСКА за стабильность.

Летом ЦСКА возглавил Фабио Челестини.

Команда идет в РПЛ 2-й.

ЦСКА не становился чемпионом с 2016 года.

«ЦСКА всегда был стабильным. Команда идeт в правильном направлении. Газзаев и Гинер сделали команду, которая борется за чемпионство. Стабильность – признак мастерства. Это точно самый стабильный клуб в России. По работе Челестини будем говорить в конце сезона.

По первым играм неправильно судить, но шансы бороться за чемпионство до конца сезона есть, как и у других команд. Надо их использовать. ЦСКА на протяжении 12 лет всегда боролся за тройку, чемпионство. Опыт у них есть», – сказал Канчельскис.