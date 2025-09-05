Евсееву озвучили цели на сезон в новом клубе

Генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк раскрыл задачи нового тренерского штаба во главе с Вадимом Евсеевым.

«Назначение Вадима Евсеева – это чисто мое решение. Я считаю, что в данной ситуации именно такой тренерский типаж с его харизмой и человеческими, мужскими качествами нужен для команды.

Я летал в Москву, лично с ним встречался и разговаривал. Согласился он не сразу. Я ознакомил с ситуацией, которая происходит в команде.

Переговоры прошли удачно. И я очень сильно надеюсь и верю в него. Уверен, что он не подведет. Задача поставлена – быть в десятке, вылезти со дна турнирной таблицы«, – сказал Гордиюк.