Евсееву озвучили цели на сезон в новом клубе

Генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк раскрыл задачи нового тренерского штаба во главе с Вадимом Евсеевым.
«Назначение Вадима Евсеева – это чисто мое решение. Я считаю, что в данной ситуации именно такой тренерский типаж с его харизмой и человеческими, мужскими качествами нужен для команды.
Я летал в Москву, лично с ним встречался и разговаривал. Согласился он не сразу. Я ознакомил с ситуацией, которая происходит в команде.
Переговоры прошли удачно. И я очень сильно надеюсь и верю в него. Уверен, что он не подведет. Задача поставлена – быть в десятке, вылезти со дна турнирной таблицы«, – сказал Гордиюк.
- «Черноморец» занимает последнее место в PARI Первой лиге с 2 очками в 7 турах.
- В мае Евсеев покинул «Ленинградец».
- В новом клубе ему пообещали зарплату в размере 400 тысяч рублей в месяц.
Источник: «Матч ТВ»