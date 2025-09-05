Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев – о новых защитниках «Спартака»: «Я не знаю этих людей»

Ловчев – о новых защитниках «Спартака»: «Я не знаю этих людей»

5 сентября, 18:33
8

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался об усилении обороны московской команды.

  • Сегодня клуб объявил о переходе Кристофера Ву из «Ренна».
  • Также спартаковцы близки к трансферу Александера Джику из «Фенербахче».

«Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был. Но хочу сказать, что Дуарте – это не спаситель отечества. И Бабич – не спаситель отечества. Спасителем отечества был Видич, который пришел, сам настроил оборону «Спартака» и потом уехал в «Манчестер Юнайтед».

Я, как довольно заметный защитник нашей страны, могу сказать, что сейчас в обороне «Спартак» очень слабые защитники. При этом «Спартак» всегда делал акцент на атаку, покупали постоянно нападающих.

Но совершенно не покупать защитников… Чтобы хотя бы укрепить защиту. Каждая передача с фланга – это полгола, откровенно говоря. Да и вратаря надо, в принципе…

Я вот застал Маслаченко, Кавазашвили, Прохорова, Дасаева. Черчесова не застал, но это все равно большой вратарь. И ни один сегодняшний вратарь не дотягивает до этих людей. А это все к обороне относится!

И защитники точно нужны. Сейчас вот покупают кого‑то. Я не знаю этих людей. Причем я слежу за международным футболом, но этих людей не знаю.

Надо посмотреть, как они встроятся и что из себя будут представлять. Но сам факт, что сейчас покупают защитников – это правильно.

В нападении же у «Спартака» есть кому играть. Там хорошее нападение – на каждую позицию по два человека», – заявил Ловчев.

Еще по теме:
Ловчев прокомментировал переход Пальцева в «Краснодар» вместо «Спартака» 10
Ловчев: «Руководители европейских стран – шавки по сравнению с Путиным» 17
Ловчев – о «Динамо» при Карпине: «Даже Месси их не вытащит» 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Фенербахче Спартак Джику Александер Ву Кристофер Ловчев Евгений
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1757087377
( Хана попугаю. Уже близок к Пономарёву. Жаль. Клевался и плевался, как большой. Приятно смотреть. Было.(
Ответить
Gazelvagen877
1757088085
bлRдь,а остальных легионеров ты знаешь прям? Всех бразильцев помойNyх и т.д. чемза хрень говорите и пишите.
Ответить
...уефан
1757088156
...ну, как-то так, примерно. Да, и если б не Гугл, мы б их тоже не знали)...
Ответить
Cleaner
1757088816
Ловчев, ты и тех, кого знал, уже забывать начал. Возраст дает о себе знать...)))
Ответить
Александр.Т.
1757090289
95-99% кто приезжает играть в РПЛ , не кто их не знает пока , репортеры не дают хоть какую-то информацию статистику клубы в которых они играли, это не мировые звезды типа холонда Роналду Месси которые всем известны
Ответить
Боцман59rus
1757090720
_ купили сборников , а чернбровке все неймется
Ответить
FWSPM
1757093119
атака выигрывает матчи а оборона турниры
Ответить
Главные новости
Сборная Азербайджана уволила тренера, бравшего Евро
12:59
1
РФС предложили 2 города для матчей Россия – США
12:48
4
Плющенко призвал уволить Карпина из сборной и предложил замену: «Было бы намного интереснее»
12:35
4
«Зенит» планирует в октябре сыграть с клубом Примеры в Испании
12:21
3
Директор «Спартака» прилетел в Стамбул за защитником Джику
11:59
9
ФИФА готовит матч Россия – США
11:48
16
Губерниев прокомментировал победу России над Катаром
11:16
2
Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России
10:58
1
Захаряна призвали покинуть Испанию: «Ничего, кроме лазарета, он там не увидит»
10:45
2
Пименов заявил о появлении в России элитного игрока без слабых мест
10:29
5
Все новости
Все новости
Глушаков: «Пока «Спартак» меня не вернет, чемпионство выиграть будет сложно»
13:29
2
«Динамо» выиграло матч в отсутствие Карпина
13:14
1
В «МЛ Витебск» назвали историческим день матча со «Спартаком»
12:10
2
ФИФА готовит матч Россия – США
11:48
16
Тюкавин восстановился от травмы и готов к матчу со «Спартаком», которому забил 5 голов
11:41
2
Губерниев прокомментировал победу России над Катаром
11:16
2
Кандидаты на звание лучшего игрока РПЛ в июле-августе – 0 спартаковцев
11:07
10
Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России
10:58
1
Пименов заявил о появлении в России элитного игрока без слабых мест
10:29
5
Роман Ротенберг вызвался помочь Карпину в «Динамо»
10:12
6
Тренер Катара Лопетеги оценил уровень игроков России
10:04
1
ВидеоКисляк прокомментировал дебютный гол за Россию
09:53
ВидеоНа «ВТБ Арене» за неделю до «Динамо» – «Спартак» прошел регбийный матч
09:43
«Матч ТВ» покажет только 2 игры 8-го тура РПЛ
09:31
14
Медина трогательно попрощался с Россией
09:18
1
Радимов признался, что бросил пить
09:01
20
Круговой – после матча с Катаром: «Кислого – с голом, Луку – с дебютом»
08:40
ФотоОпределен лучший игрок матча Катар – Россия
08:19
1
Батраков заявил, что в сборной России нет слабых игроков
00:23
6
Клаудиньо скучает по России – ранее он говорил, что хотел покинуть страну
Вчера, 23:35
10
Составлен список вариантов на замену Карпину в «Динамо»
Вчера, 23:25
8
Круговой – о разгроме Катара: «Круто собираться такой бандой и творить на поле!»
Вчера, 23:12
4
ВидеоРоссия забила Катару в стиле «Барселоны»
Вчера, 23:01
3
Карпин – о разгроме Катара: «Возможно, лучшая игра»
Вчера, 22:44
Подсчитана посещаемость матча Катар – Россия
Вчера, 22:31
Карпина призвали покинуть одно из своих мест работы
Вчера, 22:20
«Бока Хуниорс» не устроило предложение ЦСКА по Сенону
Вчера, 21:51
1
«Зенит» сделал предложение по вингеру «Палмейраса»
Вчера, 21:43
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 