Ловчев – о новых защитниках «Спартака»: «Я не знаю этих людей»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался об усилении обороны московской команды.

Сегодня клуб объявил о переходе Кристофера Ву из «Ренна».

Также спартаковцы близки к трансферу Александера Джику из «Фенербахче».

«Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был. Но хочу сказать, что Дуарте – это не спаситель отечества. И Бабич – не спаситель отечества. Спасителем отечества был Видич, который пришел, сам настроил оборону «Спартака» и потом уехал в «Манчестер Юнайтед».

Я, как довольно заметный защитник нашей страны, могу сказать, что сейчас в обороне «Спартак» очень слабые защитники. При этом «Спартак» всегда делал акцент на атаку, покупали постоянно нападающих.

Но совершенно не покупать защитников… Чтобы хотя бы укрепить защиту. Каждая передача с фланга – это полгола, откровенно говоря. Да и вратаря надо, в принципе…

Я вот застал Маслаченко, Кавазашвили, Прохорова, Дасаева. Черчесова не застал, но это все равно большой вратарь. И ни один сегодняшний вратарь не дотягивает до этих людей. А это все к обороне относится!

И защитники точно нужны. Сейчас вот покупают кого‑то. Я не знаю этих людей. Причем я слежу за международным футболом, но этих людей не знаю.

Надо посмотреть, как они встроятся и что из себя будут представлять. Но сам факт, что сейчас покупают защитников – это правильно.

В нападении же у «Спартака» есть кому играть. Там хорошее нападение – на каждую позицию по два человека», – заявил Ловчев.