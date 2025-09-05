Попов заявил, что Карпин не должен работать тренером

Бывший защитник «Рубина», «Амкара» Алексей Попов высказался о фигуре главного тренера сборной России и «Динамо» Валерия Карпина.

– Московское «Динамо» никак не встанет на победные рельсы с главным тренером Валерием Карпиным. Что происходит с командой?

– Могу повториться, что Карпин не тренер, а менеджер – это разные позиции.

– Многие игроки ему знакомы по сборной, почему у них получается такой рассинхрон?

– Значит, он не может правильно донести свои мысли до футболистов. Это нормальная ситуация, не все способны так работать. Сейчас ему особенно тяжело, потому что при работе в сборной у него будут мысли об игре «Динамо», а сама команда сейчас вообще без него как беспризорники. Может быть, Карпин, конечно, каждый день туда-сюда ездит, но это не дело, думаю, что он в конечном счете выгорит.

– Нет у вас ощущения, что он все-таки тренер, подходящий для средних команд, а не больших?

– Естественно, это все связано, ведь в «Ростове» у него не было особо больших результатов, поэтому, как ты можешь возглавить топ-клуб, если не завоевал ни одного трофея? Команда выше 4-го места не занимала. Поэтому было странно, когда оттуда привезли футболистов в «Динамо». Это очень опасно.

– А в чем опасность? Получается, что игроки не соответствуют уровню клуба?

– На данный момент да. Здесь и сейчас они не смогут дать результат, потому что им нужно развитие, они недавно перешли из «Ростова», который играл как придется, а тут надо на всех тренировках выходить и думать только о победе. Чемпионские команды создаются только так. Игроки должны быть готовы выгрызать мяч, забивать голы и доминировать. Психологически это сложно, возможно, у футболистов будет долгая адаптация к этому.