Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Попов заявил, что Карпин не должен работать тренером

Сегодня, 09:20
1

Бывший защитник «Рубина», «Амкара» Алексей Попов высказался о фигуре главного тренера сборной России и «Динамо» Валерия Карпина.

– Московское «Динамо» никак не встанет на победные рельсы с главным тренером Валерием Карпиным. Что происходит с командой?

– Могу повториться, что Карпин не тренер, а менеджер – это разные позиции.

– Многие игроки ему знакомы по сборной, почему у них получается такой рассинхрон?

– Значит, он не может правильно донести свои мысли до футболистов. Это нормальная ситуация, не все способны так работать. Сейчас ему особенно тяжело, потому что при работе в сборной у него будут мысли об игре «Динамо», а сама команда сейчас вообще без него как беспризорники. Может быть, Карпин, конечно, каждый день туда-сюда ездит, но это не дело, думаю, что он в конечном счете выгорит.

– Нет у вас ощущения, что он все-таки тренер, подходящий для средних команд, а не больших?

– Естественно, это все связано, ведь в «Ростове» у него не было особо больших результатов, поэтому, как ты можешь возглавить топ-клуб, если не завоевал ни одного трофея? Команда выше 4-го места не занимала. Поэтому было странно, когда оттуда привезли футболистов в «Динамо». Это очень опасно.

– А в чем опасность? Получается, что игроки не соответствуют уровню клуба?

– На данный момент да. Здесь и сейчас они не смогут дать результат, потому что им нужно развитие, они недавно перешли из «Ростова», который играл как придется, а тут надо на всех тренировках выходить и думать только о победе. Чемпионские команды создаются только так. Игроки должны быть готовы выгрызать мяч, забивать голы и доминировать. Психологически это сложно, возможно, у футболистов будет долгая адаптация к этому.

  • Карпин принял «Динамо» в июне.
  • Москвичи идут в РПЛ 9-ми.
  • Сборная России накануне сыграла вничью с Иорданией (0:0).

Еще по теме:
Колосков выступил в защиту Карпина после ничьей России с Иорданией 1
У спартаковца Зорина есть серьезный вопрос к Карпину 5
Глава ВТБ прокомментировал неудачный старт Карпина в «Динамо» 1
Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vvv123
1757054612
Поп прав, Валера и не иренер, и не менеджер. В Спердяк его и во вторую лигу!
Ответить
Главные новости
❗️ Важное предупреждение тем, кто заходит на «Бомбардир» с помощью Google
29
Ву стал рекордсменом «Спартака», не сыграв ни минуты
14:22
2
«Хрена себе!»: Радимов – о новом главе «Зенита»
14:01
4
ВидеоОбращение новичка «Спартака» Ву к болельщикам
13:37
5
ВидеоГрилиш бурно отпраздновал удачный старт сезона в Швеции
13:11
1
Фото«Спартак» объявил о трансфере защитника Ву
13:03
11
Мама Канчельскиса живет на Украине: «Мы должны только молиться»
12:25
5
В сборной Иордании назвали лучшего игрока России
11:53
У спартаковца Зорина есть серьезный вопрос к Карпину
11:25
5
Реакция Батракова на вопрос о трансфере в «Зенит»
10:58
4
Все новости
Все новости
ФотоСтал известен номер Ву в «Спартаке»
14:38
ЦСКА победил в утреннем товарищеском матче (6:0)
13:49
1
Моцпан: «Игроки «Зенита» могут и на 10 тысяч рублей в месяц прожить»
13:31
Фото«Спартак» объявил о трансфере защитника Ву
13:03
11
Селлами: «Все игроки сборной России – выдающиеся»
12:57
Колосков выступил в защиту Карпина после ничьей России с Иорданией
12:34
1
Мама Канчельскиса живет на Украине: «Мы должны только молиться»
12:25
5
Тренер Иордании выступил с пожеланием в адрес России
12:14
1
В сборной Иордании назвали лучшего игрока России
11:53
Сборная России продлила беспроигрышную серию
11:36
2
У спартаковца Зорина есть серьезный вопрос к Карпину
11:25
5
Игрок Иордании: «Россия обязательно выиграет чемпионат мира»
11:16
8
Реакция Батракова на вопрос о трансфере в «Зенит»
10:58
4
Подробности трансфера защитника Ву в «Спартак»
10:46
8
В Кремле прокомментировали ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
10:17
4
Пальцев подробно рассказал о срыве трансфера в «Спартак»
09:58
5
Глава ВТБ прокомментировал неудачный старт Карпина в «Динамо»
09:38
1
Попов заявил, что Карпин не должен работать тренером
09:20
1
Чернов признался, что не расстроился уходу из «Спартака»
09:05
2
Миранчук назвал ничью с Иорданией «неплохим» результатом
08:45
2
Осинькин отреагировал, что дебютировать в «Сочи» ему предстоит в матче с «Крыльями Советов»
08:05
Миранчук: «Сборная России готова соперничать с командами уровня чемпионата мира»
01:03
9
Карпин назвал самого быстрого игрока сборной России
00:51
2
Пономарев разнес сборную России за ничью с Иорданией
00:39
9
Карпин ответил, нравится ли ему песня Шуфутинского «Третье сентября»
00:27
1
Пальцев высказался о переходе в «Краснодар»
Вчера, 23:59
2
Карпин побил рекорд Романцева в сборной России
Вчера, 23:27
15
Карпин рассказал, почему выбрал Глушенкова капитаном сборной России на матч с Иорданией
Вчера, 23:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 