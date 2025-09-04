Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Черчесова: «Тренер сходу показывает результат с «Ахматом», по-другому и быть не могло»

Агент Черчесова: «Тренер сходу показывает результат с «Ахматом», по-другому и быть не могло»

Сегодня, 20:31

Алан Агузаров, агент главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова, прокомментировал возвращение клиента в Грозный.

– Черчесов с ходу начал показывать результат с «Ахматом». Допускаете, что уже зимой или по окончании сезона он будет востребован у московских клубов и получит предложение от топ‑клуба?

– Да, Черчесов начал показывать с ходу результат с «Ахматом», по‑другому и быть не могло, он не любит сказки для бедных: о том, что команду надо строить несколько лет, или о том, что футболистам нужно адаптироваться к требованиям тренера и так далее. Слабый тренер ищет причины. Сильный тренер находит пути, даже там, где это сложно сделать! Но на сегодня Черчесов – тренер «Ахмата». Что будет потом – время покажет.

– Может ли Черчесов снова попробовать силы за границей, и были ли привлекательные предложения из‑за рубежа за последнее время?

– Если бы Черчесов хотел снова уехать работать за границу, он мог бы это сделать как минимум несколько раз в течение каждого месяца с момента ухода из сборной Казахстана. Но он четко дал понять, что дальше хочет работать дома, в России.

  • Черчесов летом сменил в «Ахмате» Александра Сторожука.
  • Тренер поднял грозненцев из зоны вылета.
  • «Ахмат» при Черчесове ни разу не проиграл в РПЛ.

Еще по теме:
Представитель Черчесова объяснил, почему тренер возглавил «Ахмат», несмотря на интерес московских клубов
Строгий Черчесов в раздевалке «Ахмата» после победы над «Рубином»
Дзюба назвал тренера, который приведет «Спартак» к трофею 8
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Черчесов Станислав
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
❗️ Важное предупреждение тем, кто заходит на «Бомбардир» с помощью Google
25
Товарищеский матч. Россия не смогла победить Иорданию – 0:0
21:58
9
Фото«Краснодар» объявил о переходе Пальцева
21:34
1
ВидеоШалимов накричал на журналиста после упущенной на 100-й минуте победы
21:04
1
Россия не забила в 1-м тайме Иордании на стадионе «Спартака»
20:55
17
Смолов уличил легенд «Спартака» в лицемерии
20:44
7
Леви покинул «Тоттенхэм» после 24 лет работы в клубе
20:05
Спартаковец Максименко раскрыл свою зависимость
19:30
3
Канчельскис хочет увидеть матч России и Украины
19:05
19
39-летний Ари возобновил карьеру в московском клубе
18:51
1
Все новости
Все новости
Осинькин прокомментировал назначение в «Сочи»
21:46
Максименко назвал цель в жизни
21:25
Смолов уличил легенд «Спартака» в лицемерии
20:44
7
Агент Черчесова: «Тренер сходу показывает результат с «Ахматом», по-другому и быть не могло»
20:31
Радимов определил самую популярную команду России
20:17
Новая речь Бубнова насчет Талалаева
19:43
1
Спартаковец Максименко раскрыл свою зависимость
19:30
3
Агент Батракова исключил трансфер игрока в Турцию: «При всем уважении»
19:17
Канчельскис хочет увидеть матч России и Украины
19:05
19
39-летний Ари возобновил карьеру в московском клубе
18:51
1
Глушенков назначен капитаном сборной России – год назад он говорил, что ему интереснее потренироваться с «Зенитом»
18:43
6
Гинер с юмором отреагировал на ужесточение лимита
18:32
3
Миранчук ответил, мешал ли ему российский паспорт в Европе
18:26
К сборной России могут прикрепить специальную машину с книгами для футболистов
18:13
2
Мостовой прокомментировал возможный трансфер Угальде из «Спартака» в ЦСКА
18:02
3
Фото«Ахмат» подписал экс-игрока сборной России
17:49
1
26 игрокам РПЛ и ФНЛ пришли повестки
17:39
4
Радимову не нравится ужесточение лимита: «Не хочу смотреть на игру русских, которые по мячу через раз попадают»
17:18
44
Миранчук рассказал, по чему скучал в Швейцарии
16:25
4
ФотоКарпин трогательно поздравил дочь с днем рождения
16:11
В «Динамо Мх» честно ответили, почему не продали Пальцева в «Спартак»
15:58
5
Жемалетдинов завершил трансфер в клуб РПЛ
15:47
Гаджиев прокомментировал трансфер Пальцева из «Динамо Мх» в «Краснодар»
15:37
1
Радимов заявил, что его бывший клуб больше никогда не станет чемпионом
15:18
2
Раскрыты все ассистенты Осинькина в «Сочи»
15:08
3
ФотоУчастник ЧМ-2018 в составе России станет «Титаном»
15:00
3
Угальде летом мог сменить «Спартак» на другой московский клуб
14:47
3
«Динамо» определило стоимость Скопинцева
14:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 