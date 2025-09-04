Агент Черчесова: «Тренер сходу показывает результат с «Ахматом», по-другому и быть не могло»

Алан Агузаров, агент главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова, прокомментировал возвращение клиента в Грозный.

– Черчесов с ходу начал показывать результат с «Ахматом». Допускаете, что уже зимой или по окончании сезона он будет востребован у московских клубов и получит предложение от топ‑клуба?

– Да, Черчесов начал показывать с ходу результат с «Ахматом», по‑другому и быть не могло, он не любит сказки для бедных: о том, что команду надо строить несколько лет, или о том, что футболистам нужно адаптироваться к требованиям тренера и так далее. Слабый тренер ищет причины. Сильный тренер находит пути, даже там, где это сложно сделать! Но на сегодня Черчесов – тренер «Ахмата». Что будет потом – время покажет.

– Может ли Черчесов снова попробовать силы за границей, и были ли привлекательные предложения из‑за рубежа за последнее время?

– Если бы Черчесов хотел снова уехать работать за границу, он мог бы это сделать как минимум несколько раз в течение каждого месяца с момента ухода из сборной Казахстана. Но он четко дал понять, что дальше хочет работать дома, в России.