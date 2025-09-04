Леви покинул «Тоттенхэм» после 24 лет работы в клубе

Глава «Тоттенхэма» Даниэль Леви покинул клуб.

Функционер занимал должность с 2001 года.

«Я невероятно горжусь работой, которую мы проделали вместе с руководством и всеми нашими сотрудниками. Мы превратили этот клуб в мирового тяжеловеса, выступающего на самом высоком уровне. Более того, мы создали сообщество.

Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Это был непростой путь, но мы добились значительного прогресса. Я буду и дальше страстно поддерживать этот клуб», – сказал Леви.