Леви покинул «Тоттенхэм» после 24 лет работы в клубе

Сегодня, 20:05

Глава «Тоттенхэма» Даниэль Леви покинул клуб.

Функционер занимал должность с 2001 года.

«Я невероятно горжусь работой, которую мы проделали вместе с руководством и всеми нашими сотрудниками. Мы превратили этот клуб в мирового тяжеловеса, выступающего на самом высоком уровне. Более того, мы создали сообщество.

Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Это был непростой путь, но мы добились значительного прогресса. Я буду и дальше страстно поддерживать этот клуб», – сказал Леви.

  • В 2025 году «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы.
  • В 2019 году лондонцы дошли до финала Лиги чемпионов.
  • Внутренний трофей при Леви был взят один – Кубок лиги в 2008 году.

Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм
