Раскрыт порядок изменения лимита в РПЛ

Стал известен план ужесточения лимита на легионеров в РПЛ. В сезоне-2026/27 он составит 11 легионеров в заявке, 6 – на поле. В сезоне-2027/28 – 10 – в заявке, 6 – на поле, в сезоне-2028/29 – 10 – в заявке, 5 – на поле.
«Это то самое плавное снижение, о котором говорил министр спорта Дегтярев на Восточном экономическом форуме», – написал журналист Иван Карпов.
- Сегодня министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.