Раскрыт порядок изменения лимита в РПЛ

Сегодня, 11:30
12

Стал известен план ужесточения лимита на легионеров в РПЛ. В сезоне-2026/27 он составит 11 легионеров в заявке, 6 – на поле. В сезоне-2027/28 – 10 – в заявке, 6 – на поле, в сезоне-2028/29 – 10 – в заявке, 5 – на поле.

«Это то самое плавное снижение, о котором говорил министр спорта Дегтярев на Восточном экономическом форуме», – написал журналист Иван Карпов.

  • Сегодня министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке.
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1756975203
Что бы что-то раскрыть, - нужно сначала очень скрыть.. Вопрос к писаке дебильного заголовка, - содержание данного Порядка было скрыто от общественности?!
Ответить
ivany4
1756976175
Хотелось бы спросить у функционера - а кто будет компенсировать разрыв заключенного контракта с футболистом?? Это же очевидно как Божий день! Сколько министерство спорта готово выделить на это денег?? Похоже егешные знания пришли во власть.)) Интересно клубы молчать будут или поставят на место выскочку на место??
Ответить
Gazelvagen877
1756979397
Всем зенитовским легионерам уже паспорта делают по-любому, в обход всех законов. К гадалке не ходи будет новость, что выдали паспорт зенитовскому легионеру. Другим клубам такое делать нельзя
Ответить
Fibercore
1756980755
10-5, это, конечно, жёстко, а вот 12-5 нормально. Плюс, обязать иметь в заявке на сезон 6-2 выпускников Академии, находящихся в ней не менее 4 лет (дабы не перекинулись перекупы из основных поманд в молодёжные) и с игровым временем в матче не менее 60 мин.
Ответить
Artemka444
1756981878
Только у нас фигней страдают Вся европа играет без лимита и ничего страшного И сборные не страдают +- А у нас всё через одно место Раз уж про лимит Редакторы сделайте статью про лимиты в Европе И верните мой рейтинг который обнулили
Ответить
Интерес
1756984637
Наследники теории Ходжи Насреддина подстраховались долгосрочными временными рамками.
Ответить
