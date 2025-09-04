Раскрыт порядок изменения лимита в РПЛ

Стал известен план ужесточения лимита на легионеров в РПЛ. В сезоне-2026/27 он составит 11 легионеров в заявке, 6 – на поле. В сезоне-2027/28 – 10 – в заявке, 6 – на поле, в сезоне-2028/29 – 10 – в заявке, 5 – на поле.

«Это то самое плавное снижение, о котором говорил министр спорта Дегтярев на Восточном экономическом форуме», – написал журналист Иван Карпов.