Жерсон проиграл суд бывшему агенту, который не позволил ему перейти в «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Жерсон проиграл суд своему бывшему агенту Федерико Пасторелло. Хавбек обязан выплатить экс-представителю неустойку.

Во время трансфера из «Ромы» во «Фламенго» летом 2019-го Жерсон осуществил сделку без итальянского менеджера, чтобы не платить агентские. Пасторелло подал в суд на бразильца и доказал свою правоту.

В 2019 году Жерсон мог перейти в «Динамо», но тогда трансфер сорвался из-за Пасторелло, который запросил высокую комиссию. При этом семья бразильца уверяла, что у футболиста нет официального агента.