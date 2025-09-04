Жерсон проиграл суд бывшему агенту, который не позволил ему перейти в «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Жерсон проиграл суд своему бывшему агенту Федерико Пасторелло. Хавбек обязан выплатить экс-представителю неустойку.
Во время трансфера из «Ромы» во «Фламенго» летом 2019-го Жерсон осуществил сделку без итальянского менеджера, чтобы не платить агентские. Пасторелло подал в суд на бразильца и доказал свою правоту.
В 2019 году Жерсон мог перейти в «Динамо», но тогда трансфер сорвался из-за Пасторелло, который запросил высокую комиссию. При этом семья бразильца уверяла, что у футболиста нет официального агента.
- 28-летний Жерсон в этом сезоне провел 6 матчей за «Зенит». Его приобрели у «Фламенго» в июле за 25 миллионов евро.
- Контракт бразильца с российским клубом рассчитан до середины 2030 года.
- Сообщалось, что в Жерсоне заинтересованы саудовские клубы.
Источник: Legalbet