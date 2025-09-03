Представитель Черчесова объяснил, почему тренер возглавил «Ахмат», несмотря на интерес московских клубов

Алан Агузаров, представитель главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова, рассказал о выборе нового места работы для 62-летнего специалиста.

– Почему все‑таки «Ахмат», хотя сам Черчесов изначально говорил, что хочет прийти в клуб, который будет бороться за титулы?

– «Ахмат» – потому что это не чужой клуб для Станислав Саламовича, потому что президент клуба был очень убедителен, потому что есть задача руководства сделать хороший шаг вперед в сравнении с результатами, предыдущих сезонов и это подкрепляется действиями.

– Неужели после ухода Черчесова из сборной Казахстана к нему (и к вам по его поводу) ни разу не обращались ни «Локомотив», ни «Динамо», ни «Спартак», ни ЦСКА?

– Знаете, после ухода из сборной Казахстана так или иначе с Черчесовым связывались многие клубы из РПЛ. В том числе московские.

Всe это было на уровне телефонных разговоров и встреч, но конкретика четкая и ясная была только от «Ахмата». Черчесов за полгода успел соскучиться по футболу и в частности по играм в РПЛ.