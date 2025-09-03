Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос о ситуации в «ПСЖ», где в одной команде оказались россиянин Матвей Сафонов и украинец Илья Забарный.

Украинский защитник добивался ухода российского голкипера из клуба.

Забарный говорил, что не поддерживает никаких отношений с Сафоновым.

Матвей проводит в «ПСЖ» второй сезон.

Илья летом перешел из «Борнмута» за 63 млн евро.

– Сейчас много было разговоров, что из‑за того, что пришел украинский футболист Забарный в «ПСЖ», могут совершить трансфер Сафонова в другой клуб. Как вы к такой ситуации относитесь? Можно ли сказать, что это максимально политически?

– Эта украинизация повальная, что спорта, что международной повестки в целом, уже надоела всем. Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Она наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества, взаимодействия.

И она является абсолютно наносной и искусственно внедрeнной. Поэтому, мне кажется, с этих позиций надо к этому относиться. И все уже устали.

Я сейчас не про нас говорю, а просто мировое сообщество уже устало. Оно видит это лицемерие киевского режима, оно принимает, что это тупиковая модель.

И помимо всего прочего, мне кажется, в первую очередь, та же самая западная Европа увидела, кого воспитала, когда поближе рассмотрела так называемых украинских беженцев.