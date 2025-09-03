Карпин – о лимите: «Сказал все в 2009 году, мое мнение не поменялось»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
– Что думаете о лимите?
– Сказал все в 2009 году. Что я сделаю? Мое мнение не поменялось. С министром спорта не общался, мне общения более чем хватает.
- Министр спорта Михаил Дегтярев ранее анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.
- В 2009 году Карпин высказался о лимите, когда занимал пост генерального директора «Спартака»: «Мы не против ограничений на легионеров вообще, но нынешняя схема – 6 иностранцев, 5 своих – себя не оправдывает. Уверен: такой лимит приносит зло не только российскому чемпионату, но и сборной».
Источник: «Матч ТВ»