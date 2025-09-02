Радимов раскритиковал поведение Талалаева: «Боюсь представить, что будет дальше»

Владислав Радимов рассказал, что ему не нравится, как себя ведет главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

«Балтика» – молодцы, но единственное, что не радует вообще в этой истории – это вызывающее поведение Талалаева.

Работа Талалаева как тренера – на 5 баллов, команду создал шикарно – играют, выполняют. А с другой стороны – выступления Талалаева, ругань с Тедеевым, все эти высказывания…

Если это идет от того, что ты сам человек такой, или что-то у тебя происходит с внутренней историей, это окей. А если это происходит прямо пропорционально успехам команды, и чем больше ты выигрываешь, ты еще больше начинаешь разговаривать и выпячивать себя, то я боюсь представить, что будет дальше, если он будет на первом месте.

Естественно, победителей не судят в таких ситуациях, и у меня с Талалаевым нормальные отношения, но выглядит это гораздо хуже, чем если бы Талалаев остался нормальным, адекватным персонажем, такими как Мусаев, Семак и Челестини, например», – заявил Радимов.