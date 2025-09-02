Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Радимов раскритиковал поведение Талалаева: «Боюсь представить, что будет дальше»

Радимов раскритиковал поведение Талалаева: «Боюсь представить, что будет дальше»

2 сентября, 20:20
15

Владислав Радимов рассказал, что ему не нравится, как себя ведет главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

«Балтика» – молодцы, но единственное, что не радует вообще в этой истории – это вызывающее поведение Талалаева.

Работа Талалаева как тренера – на 5 баллов, команду создал шикарно – играют, выполняют. А с другой стороны – выступления Талалаева, ругань с Тедеевым, все эти высказывания…

Если это идет от того, что ты сам человек такой, или что-то у тебя происходит с внутренней историей, это окей. А если это происходит прямо пропорционально успехам команды, и чем больше ты выигрываешь, ты еще больше начинаешь разговаривать и выпячивать себя, то я боюсь представить, что будет дальше, если он будет на первом месте.

Естественно, победителей не судят в таких ситуациях, и у меня с Талалаевым нормальные отношения, но выглядит это гораздо хуже, чем если бы Талалаев остался нормальным, адекватным персонажем, такими как Мусаев, Семак и Челестини, например», – заявил Радимов.

  • «Балтика» вернулась в РПЛ по итогам прошлого сезона.
  • Калининградцы набрали 15 очков в 7 турах нового чемпионата.
  • Они занимают 2-е место в лиге, отставая от лидера на 1 балл.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Радимов Владислав
Иннокентий-Смоктуновский-
1756834672
Да долбак он, нервишки свой пытается показывать всем там, где надо и не надо, кто-нибудь прописал бы ему уже в табло, чтобы приземлился.
Ответить
СильныйМозг
1756835804
А не Буланов ли, через СМИ, с вратарем Динамо говорил? Как, он тогда сказал, про таких, либо хорошо, либо никак?
Ответить
...уефан
1756835812
...в кои-то веки, согласен с Радимовым...
Ответить
Интерес
1756836119
Про Мусаева прям-таки насмешил"моралист".А в чём суть скандала с Тедеевым,так и осталось в тайне.Сидел удручённо-спокойно после немыслимого поражения,подошёл Тедеев,обменялись рукопожатиями и потом Талалаем ВДРУг вскочил и двинулся к Тедееву.А с чего вдруг? Подозреваю,что отмолчавшийся о конфликте Тедеев,сказал что-то типа "Как мы тебя!?" В принципе,в его поведении ничего нового нет,а в положении его есть одно новое :он создал из футболистов ,выведших команду в высшую лигу,нечто пока сенсационное,невзирая на "приговор" календарём-первые семь матчей из десяти(в двух турнирах) на выезде.И три московские команды и "Зенит". Было восемь,но спасло возвращение "Оренбурга". Разве можно простить такое "везение", как у "Балтики"? Конечно-НЕТ!.
Ответить
Gwynbleidd
1756840229
Про Мусаева Радим конечно погорячился, но в целом прав...
Ответить
Burtaze
1756842274
Нормально себя Андрюха ведёт, завидуйте молча..
Ответить
Каратель помойников
1756875227
Пускай талалйка трепется,с высоты больнее падать.поглядим что дальше будет
Ответить
