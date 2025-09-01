Угальде высказался о своем будущем в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде дал комментарий по поводу будущего в московском клубе.
«Мы обсуждали с агентом различные предложения. Сейчас сложно об этом говорить.
Я сфокусирован на «Спартаке» – клубе, которому я принадлежу и в котором счастлив», – заявил 23-летний костариканец.
- Летом Угальде не отпустили в «Фейеноорд».
- В новом сезоне у форварда 0 голевых действий в 8 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- Игрок связан со «Спартаком» контрактом до 2028 года.
Источник: Tigo Sports Costa Rica