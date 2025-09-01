Угальде высказался о своем будущем в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде дал комментарий по поводу будущего в московском клубе.

«Мы обсуждали с агентом различные предложения. Сейчас сложно об этом говорить.

Я сфокусирован на «Спартаке» – клубе, которому я принадлежу и в котором счастлив», – заявил 23-летний костариканец.