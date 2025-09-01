Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Подробности трансфера Пальцева в «Краснодар»

1 сентября, 13:10
12

Сумма трансфера защитника Валентина Пальцева из «Динамо Мх» в «Краснодар» составит 300 миллионов рублей (3,2 миллиона евро).

В июне «быки» уже делали предложение по покупке игрока за 150 миллионов, но эта сумма не устроила дагестанский клуб.

Также «Спартак» пытался купить защитника за 250 миллионов рублей. Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао сделал предложение по Пальцеву прямо перед матчем его команды с «Динамо Мх» и поставил условие, чтобы игрок не принял в ней участие. Такой подход также не устроил махачкалинцев.

По данным телеграм-канала «не советник Галицкого | ФК «Краснодар», Пальцев подпишет с новым клубом контракт на 3 года с опцией продления на 1 год.

  • По данным «Чемпионата», игрок близок к переходу в состав «быков».
  • 24-летний Пальцев в нынешнем сезоне провел 10 матчей за махачкалинский клуб, забил 1 гол.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.
  • Контракт защитника с «Динамо Мх» рассчитан до середины 2026 года.

Еще по теме:
Смолов объяснил, почему не поверил угрозам Кордобы покинуть «Краснодар» 2
Гончаренко прокомментировал удаление Кордобы в матче ЦСКА – «Краснодар» 7
Смолов – о чемпионстве с «Краснодаром»: «Ну все, я российский футбол прошел» 1
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Краснодар Пальцев Валентин
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АКС-74У
1756721917
Некрасиво действует спартак
Ответить
алдан2014
1756723318
У Спартака замечательная трансферная политика. Единственного доступного нормального защитника проворонили. Кахигао гнать пора. Он какой то жуликоватый ,мне кажется
Ответить
JIEGEHDA
1756724689
Очень нравится этот игрок . Трудяга рабочая лошадка . Опыта не хватает но это со временем прийдёт . Главное звезду не словить. Так хотелось в Зенит его . Но увы
Ответить
АК 68
1756724801
Раньше при упоминании Пальцева - писали "бывший работник завода". Наконец то сейчас перестали, т. к. это всем надоело и никого не удивляет.
Ответить
Интерес
1756725550
Там даже свой Кравцов,показывающий эффективную игру,не пользуется доверием.А тут какой-то Пальцев...Ну,Пальцев,так ПАльцев-сильнее у них "распальцовка" впредь будет!
Ответить
lek!
1756738972
Хороший игрок , пахарь . Не редко подключается к атакам и создает опасные моменты . Краснодар молодцы , с покупкой качественного игрока .
Ответить
Главные новости
«Спартак» покупает двух защитников, решение Зырянова по Педро и другие новости
00:42
Гаджиев хочет организовать бой Дзюбы со Смоловым
00:26
Форвард Иордании описал сборную России двумя словами
Вчера, 23:49
Зырянов принял конкретное решение по возможному уходу Педро из «Зенита»
Вчера, 23:32
3
ФотоВейналдум кардинально изменил внешность в Саудовской Аравии
Вчера, 23:02
1
Генич сорвал трансфер топ-игрока в «Спартак»
Вчера, 22:45
2
Карпин ответил, может ли 31-летний Джикия вернуться в состав сборной России
Вчера, 22:31
1
Губерниев прокомментировал слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 22:10
6
Раскрыты три трансферные цели «Торпедо»
Вчера, 22:00
ФотоТоп-20 клубов с самыми дорогими составами в мире после закрытия летнего ТО
Вчера, 21:50
Все новости
Все новости
ФотоСамая красивая ведущая «Матч ТВ» станет «Титаном»
00:05
1
Генич сорвал трансфер топ-игрока в «Спартак»
Вчера, 22:45
2
Карпин ответил, может ли 31-летний Джикия вернуться в состав сборной России
Вчера, 22:31
1
Губерниев прокомментировал слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 22:10
6
Карпин высказался о том, что «ПСЖ» не упомянул вызов Сафонова в сборную России
Вчера, 21:39
Вингер «Крыльев» Олейников отказал трем клубам РПЛ и ждет предложение из Москвы
Вчера, 21:09
Смолов объяснил, почему не поверил угрозам Кордобы покинуть «Краснодар»
Вчера, 20:46
2
Реакция Карпина на слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 20:34
Мостовой высказался о возможном уходе Жерсона из «Зенита» после двух месяцев в клубе
Вчера, 20:20
«Динамо» отдало в аренду нападающего
Вчера, 20:08
Глебов из ЦСКА раскрыл, в какой клуб мечтает перейти
Вчера, 19:45
7
Шнякин не видит «Спартак» в топ-3 РПЛ
Вчера, 19:30
14
Чеферин – об отмене допуска России U17: «Началась политическая истерия»
Вчера, 19:19
12
Морено дисквалифицировали в РПЛ, несмотря на увольнение из «Сочи»
Вчера, 19:10
1
«Локомотив» близок к продаже 5-миллионного легионера
Вчера, 19:00
1
Заявление Дуарте по случаю ухода из «Спартака»
Вчера, 18:50
15
Гончаренко прокомментировал удаление Кордобы в матче ЦСКА – «Краснодар»
Вчера, 18:35
7
Потенциальный новичок «Спартака» прилетел в Москву
Вчера, 18:18
7
Отец Глебова раскрыл, куда Кирилл мог перейти вместо ЦСКА
Вчера, 17:53
2
В «Зените» отреагировали на новость о предложении «Аль-Насра» по Жерсону
Вчера, 17:30
3
«Спартак» попрощался с Дуарте
Вчера, 17:00
8
Представитель Черчесова объяснил, почему тренер возглавил «Ахмат», несмотря на интерес московских клубов
Вчера, 16:51
Генич: «Зенит» – это не команда»
Вчера, 16:41
38
Смолов – о чемпионстве с «Краснодаром»: «Ну все, я российский футбол прошел»
Вчера, 16:16
1
Колосков оценил слова Чеферина о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 16:08
1
Реакция Мостового на смену спортивного гражданства капитана «Зенита»
Вчера, 15:54
2
Слуцкий – о защитнике сборной России: «Средний игрок, не понимаю, чем он хорош»
Вчера, 15:40
1
Глушаков назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
Вчера, 15:15
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 