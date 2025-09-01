Сумма трансфера защитника Валентина Пальцева из «Динамо Мх» в «Краснодар» составит 300 миллионов рублей (3,2 миллиона евро).

В июне «быки» уже делали предложение по покупке игрока за 150 миллионов, но эта сумма не устроила дагестанский клуб.

Также «Спартак» пытался купить защитника за 250 миллионов рублей. Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао сделал предложение по Пальцеву прямо перед матчем его команды с «Динамо Мх» и поставил условие, чтобы игрок не принял в ней участие. Такой подход также не устроил махачкалинцев.

По данным телеграм-канала «не советник Галицкого | ФК «Краснодар», Пальцев подпишет с новым клубом контракт на 3 года с опцией продления на 1 год.