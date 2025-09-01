Названа причина отказа игрока сборной Ганы от перехода в «Спартак»

Защитник «Фенербахче» Александер Джику не принял предложение о переходе в «Спартак». Жена игрока сборной Ганы не захотела ехать в Россию.
Сообщается, что игрок также получил официальное предложение от «Браги», им интересуются и другие клубы. Футболист пока не определился со своим будущим.
- По данным Fotomac, «Спартак» и «Фенербахче» ранее согласовали трансфер футболиста за 5 миллионов евро.
- 31-летний Джику в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Фенербахче», забил 1 гол. В этом сезоне он сыграл за стамбульцев в 1 встрече.
- Transfermarkt оценивает стоимость Джику в 6,5 миллиона евро.
Источник: страница Серджана Хамзаоглу в соцсети X