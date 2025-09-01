Радимов назвал проблему «Динамо»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о ситуации в «Динамо». В 7-м туре РПЛ москвичи в гостях проиграли «Динамо Мх» (0:1).

«В «Динамо» нет лидера. Того человека, который может сказать на поле: «Ребята, вы что делаете?». Никто не берет на себя бремя лидерства. На Карпина можно повесить всех собак. Доля правды есть, что ему тяжело и он не справляется на данный момент. Но самолюбие у игроков должно же быть!

Если ты играешь с командой ниже классом и проигрываешь 70 процентов единоборств, то рано или поздно тебя накажут – что сегодня и произошло. Вопрос к футболистам «Динамо», к руководству.

Сейчас еще Карпин на две недели в сборную уедет, но руководство клуба само выбрало этот путь. Карпин где‑то просчитался? Наверное, он и сам это признает. Валера скажет всегда, что готов уйти – как хотите, пожалуйста. Но спрашивать с игроков точно нужно даже во время матча. И это должен делать тот, кто находится на поле, а не со скамейки», – сказал Радимов.