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Серия А. «Интер» дома проиграл «Удинезе» (1:2)

31 августа 2025, 23:44

«Интер» потерпел поражение во 2-м туре чемпионата Италии.

Миланцы на своем поле уступили «Удинезе», несмотря на то, что забили первыми.

У гостей Кейнан Дэвис оформил гол + ассист.

Италия. Серия А. 2 тур
Интер - Удинезе - 1:2 (1:2)
Голы: 1:0 - Д. Дюмфрис, 17; 1:1 - К. Дэвис, 29 (с пенальти); 1:2 - А. Атта, 40.
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Интер
Удинезе
Янн Зоммер
0%
Федерико Димарко
0%
Янн-Орель Биссек
0%
Франческо Ачерби
0%
Алессандро Бастони
0%
Петар Сучич
0%
Николо Барелла
0%
Хакан Чалханоглу
0%
Дензел Дюмфрис
0%
Маркюс Тюрам
0%
Лаутаро Мартинес
0%
Карлос Аугусто
0%
Генрих Мхитарян
0%
Петр Зелински
0%
Франческо Пио Эспозито
0%
Анже-Йоан Бонни
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Томас Кристенсен
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Умар Соле
0%
Кингсли Эхизибуе
0%
Артюр Атта
0%
Йеспер Карлстрем
0%
Якуб Пиотровски
0%
Вакун Байо
0%
Кейнан Дэвис
0%
Саба Гогличидзе
0%
Юрген Эккеленкамп
0%
Ойер Саррага
0%
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