Губернатор Федорищев высказался о камбэке «Крыльев» в матче с «Локомотивом»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, поделился эмоциями после матча 7-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Локомотив» вел 2:0.

«Крылья» спаслись на 90+6 минуте.

Москвичи во 2-м матче РПЛ подряд вели 2:0, но потеряли очки.

«В третьем матче мы допускаем ошибки в начале игры, надо поработать над этим. Команда показывает сильную волю к победе. Мы делаем выводы, у нас есть время во время паузы, чтобы сплотиться, стать сильнее.

Задача занять восьмое место? Это задача с прошлого сезона, в этом у нас абсолютно новые «Крылья». Главная задача – сплотиться и стать командой, которая играет красиво», – сказал Федорищев.