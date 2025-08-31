Адиев прокомментировал героическое спасение «Крыльев» с 0:2 в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев поделился эмоциями после матча 7-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Локомотив» вел 2:0.

«Крылья» спаслись на 90+6 минуте.

Москвичи во 2-м матче РПЛ подряд вели 2:0, но потеряли очки.

«Нам приятно, очень тяжелый матч вытащили. У нас во втором тайме были предпосылки вытащить матч еще в первые 15–20 минут. Моменты были, мяч не лез в ворота, хорошо, что в концовке дожали и вытащили хотя бы ничью.

Мы уже третью игру на третьей–четвертой минуте пропускаем, не знаю почему. Мы постоянно говорим, что в первые минуты нужно быть более сконцентрированными, но почему‑то получаем эти мячи.

Такое ощущение, что был спорный момент, когда судья не поставил пенальти в эпизоде с Ахметовым. Вот после этого у нас действительно сломалась игра, «Локомотив» доминировал, больше владел инициативой. Но благодарен ребятам, что во втором тайме они переломили игру. Замены, которые в перерыве произошли, добавили нам динамики.

Когда ты проигрываешь 0:2, ты хочешь не хочешь, но должен рисковать и подниматься выше. Понятно, что у наших ворот тоже были моменты, но опять же, мы тоже создали давление», – сказал Адиев.