Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зырянов поделился ожиданиями от работы с Семаком

31 августа 2025, 14:16
4

Новый председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о взаимодействии с главным тренером Сергеем Семаком.

  • Экс-игрок команды заменил Александра Медведева.
  • При нем «Зенит» выиграл 6 чемпионств.
  • Зырянов в последнее время работал в системе «Зенита».

– Как планируете взаимодействовать с Сергеем Семаком и главной командой?

– Сергея Богдановича я знаю очень давно. Мы вместе играли и завоевывали титулы в «Зените», вместе добывали славу для нашей сборной. У нас замечательные хорошие отношения. Думаю, мы сработаемся.

– Насколько может пригодиться опыт предыдущей многолетней работы в «Зените»?

– Работал в клубе на нескольких должностях, в частности, тренером и советником. Но быстрее адаптироваться на новом посту должен помочь и жизненный опыт в целом. Уверен, что освоюсь, но хотелось бы побыстрее.

Еще по теме:
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового 1
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит» 6
Реакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита» 12
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Зырянов Константин
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Chicha
1756640003
А где они вместе добывали славу для нашей сборной. Разве у сборной с их участием были трофеи?
Ответить
Taps
1756647252
Осталось доказать Семаку, что ему ничего не светит.
Ответить
Garrincha58
1756661064
а долго ли вы с ним поработаете?
Ответить
vvv123
1756882948
Не будет результата, Семака выгоню! - Я так понял.
Ответить
Главные новости
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
21:59
1
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
21:19
11
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
21:10
2
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
20:29
2
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
19:58
4
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
17
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
37
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
62
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Все новости
Все новости
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
22:24
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
22:13
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
21:43
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
20:52
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
20:23
5
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
20:16
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
17
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
37
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:16
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
62
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
17:46
2
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
8
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
1
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
17
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
20
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
10
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+