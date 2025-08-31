Зырянов поделился ожиданиями от работы с Семаком

Новый председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о взаимодействии с главным тренером Сергеем Семаком.

Экс-игрок команды заменил Александра Медведева.

При нем «Зенит» выиграл 6 чемпионств.

Зырянов в последнее время работал в системе «Зенита».

– Как планируете взаимодействовать с Сергеем Семаком и главной командой?

– Сергея Богдановича я знаю очень давно. Мы вместе играли и завоевывали титулы в «Зените», вместе добывали славу для нашей сборной. У нас замечательные хорошие отношения. Думаю, мы сработаемся.

– Насколько может пригодиться опыт предыдущей многолетней работы в «Зените»?

– Работал в клубе на нескольких должностях, в частности, тренером и советником. Но быстрее адаптироваться на новом посту должен помочь и жизненный опыт в целом. Уверен, что освоюсь, но хотелось бы побыстрее.