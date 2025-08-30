«Спартак» договорился по центральному защитнику «Фенербахче»

Защитник «Фенербахче» Александер Джику приближается к трансферу в «Спартак». Клубы уже договорились, сообщает твиттер HypeFener.

Сумма сделки составит в районе 4 миллионов евро. Однако «Спартаку» еще предстоит договориться по личному контракту с Джику.