«Спартак» договорился по центральному защитнику «Фенербахче»

Защитник «Фенербахче» Александер Джику приближается к трансферу в «Спартак». Клубы уже договорились, сообщает твиттер HypeFener.
Сумма сделки составит в районе 4 миллионов евро. Однако «Спартаку» еще предстоит договориться по личному контракту с Джику.
- 30-летний футболист сборной Ганы в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Фенербахче», забил 1 гол. Ранее он также играл в Лиге 1 за «Страсбур», «Кан» и «Бастию».
- Transfermarkt оценивает стоимость Джику в 6,5 миллиона евро.
- Ранее у «Спартака» сорвался трансфер защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты.
Источник: «Бомбардир»