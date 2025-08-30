Реакция Радимова на скандальный невызов Умярова в сборную России

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал невызов спартаковца Наиля Умярова в команду.

«Вопрос дискуссионный. Думаю, что выбор тут – целиком на вкус Карпина. Состав центральных полузащитников в сборной России впечатляет. Кисляк, пожалуй, лучший игрок страны на этой позиции. С ним все ясно. С остальными конкурентами Умяров вполне может и должен соперничать, но перебор игроков в сборной тоже не нужен. Если вызвать всех, как они будут играть? По 10 минут за матч?

Кроме того, в тренировочном процессе Карпину будет очень важно посмотреть, как молодые футболисты, такие как Кисляк или тот же Батраков, сыграют против Головина и других легионеров. Больше ему негде это оценить, ведь еврокубков у нас сейчас нет», – сказал Радимов.