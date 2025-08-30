Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Реакция Радимова на скандальный невызов Умярова в сборную России

Реакция Радимова на скандальный невызов Умярова в сборную России

Сегодня, 09:52
3

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал невызов спартаковца Наиля Умярова в команду.

«Вопрос дискуссионный. Думаю, что выбор тут – целиком на вкус Карпина. Состав центральных полузащитников в сборной России впечатляет. Кисляк, пожалуй, лучший игрок страны на этой позиции. С ним все ясно. С остальными конкурентами Умяров вполне может и должен соперничать, но перебор игроков в сборной тоже не нужен. Если вызвать всех, как они будут играть? По 10 минут за матч?

Кроме того, в тренировочном процессе Карпину будет очень важно посмотреть, как молодые футболисты, такие как Кисляк или тот же Батраков, сыграют против Головина и других легионеров. Больше ему негде это оценить, ведь еврокубков у нас сейчас нет», – сказал Радимов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Умяров Наиль Радимов Владислав
Комментарии (3)
Интерес
1756539324
А что тут "скандального"? Валера просто обязан всех игроков РПЛ провести через списки сборной.Спартачам радоваться надо-разобранным не вернётся,от травмы гарантирован.Я вот переживаю за ЦСКА,что эстонец вызвал 7 игроков основы на эти ничего не значащие матчи.Валера,это подстава и мстя???
Ответить
...уефан
1756540227
..."Скандальный невызов", а кто скандалит-то?)...
Ответить
boris63
1756540698
А что скандалить-то, не вызвал и хорошо, в команде лучше к чемпионату подготовиться. Сейчас в сборную только на смотрины ездят.
Ответить
