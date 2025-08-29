Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Лапочкин – о пенальти в матче «Локо» – «Акрон»: «Это караул, у судей каша в голове»

Лапочкин – о пенальти в матче «Локо» – «Акрон»: «Это караул, у судей каша в голове»

Сегодня, 00:36

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин раскритиковал решение судьи Юрия Карпова назначить пенальти в пользу «Локомотива» в кубковом матче с «Акроном».

  • Команды встречались в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • «Локо» дома победил со счетом 2:0.
  • Пенальти назначили на 71‑й минуте при минимальном преимуществе москвичей.

«Это караул. За что назначил пенальти? Вы слышали, что объявил судья? Он объявил, что за подножку. Кто‑то, хоть один, видел там подножку? Мне кажется, что там никто не видел подножки.

Да, мы видим здесь небольшой наступ, два игрока смотрят на мяч. Эшковал просто подпрыгивал и хотел сыграть этот мяч. И дальше он приземляется, то есть он не наступает, а именно приземляется. Ему деть ногу некуда, это абсолютно случайный контакт.

Да, у нас у судей сейчас каша в голове после прошлого года с наступами. Абсолютно случайный контакт. Мы не можем говорить, что это фол за наступ, ему ногу деть некуда, он приземляется.

Когда мы слышим о подножке, то мне кажется, улыбка есть у всех или недоумение. Какая здесь подножка? Ну что вы, ну хватит.

По‑моему, абсолютно ошибочный пенальти, судья правильно продолжил игру, потом вмешались опытные ребята в ВАР‑центре и убедили молодого арбитра назначить пенальти», – сказал Лапочкин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Акрон Локомотив Лапочкин Сергей Карпов Юрий
