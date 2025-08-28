Кубок России. «Локомотив» победил «Акрон» без Дзюбы – 2:0

«Локомотив» выиграл в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Команда Михаила Галактионова одержала домашнюю победу над «Акроном» со счетом 2:0.
По голу забили форварды Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев. У гостей был удален Константин Марадишвили.
«Локо» набрал 6 очков и поднялся на 2-е место в кубковой группе. «Акрон» с 5 баллами стал третьим.
Россия. Кубок. Группа D. 3 тур
Локомотив - Акрон - 2:0 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Н. Комличенко, 12; 2:0 - Д. Воробьев, 71 (с пенальти).
Удаления: нет - К. Марадишвили, 63 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»