Кубок России. «Локомотив» победил «Акрон» без Дзюбы – 2:0

«Локомотив» выиграл в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Команда Михаила Галактионова одержала домашнюю победу над «Акроном» со счетом 2:0.

По голу забили форварды Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев. У гостей был удален Константин Марадишвили.

«Локо» набрал 6 очков и поднялся на 2-е место в кубковой группе. «Акрон» с 5 баллами стал третьим.