Кубок России. «Локомотив» победил «Акрон» без Дзюбы – 2:0

Сегодня, 21:25
1

«Локомотив» выиграл в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Команда Михаила Галактионова одержала домашнюю победу над «Акроном» со счетом 2:0.

По голу забили форварды Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев. У гостей был удален Константин Марадишвили.

«Локо» набрал 6 очков и поднялся на 2-е место в кубковой группе. «Акрон» с 5 баллами стал третьим.

Россия. Кубок. Группа D. 3 тур
Локомотив - Акрон - 2:0 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Н. Комличенко, 12; 2:0 - Д. Воробьев, 71 (с пенальти).
Удаления: нет - К. Марадишвили, 63 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1756405795
...галактично-академично-практично. Ну, и отлично...
Ответить
