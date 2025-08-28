Введите ваш ник на сайте
  • Червиченко – об атаке «Спартака»: «Для меня сомнительны эти три карлика впереди»

Червиченко – об атаке «Спартака»: «Для меня сомнительны эти три карлика впереди»

Сегодня, 12:21
8

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил линию нападения красно-белых.

«Я так понимаю, это второй матч без Заболотного [в РПЛ], но можно было раньше догадаться, что этот игрок в атаке не усиливает команду. А сейчас может Станкович и нашeл оптимальный состав, хотя для меня сомнительны эти три карлика впереди. Но они и не забивают, забивают Солари с Мартинсом.

Пока, наверное, состав стабилен, но всe равно это просто так хорошо складывается для «Спартака». Должен Гарсия забивать с другими нападающими, но пока что их работу делают полузащитники. Получается, что дорогие нападающие есть, а толку от них нет», – сказал Червиченко.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (8)
...уефан
1756373274
..."Дядя, ты - дурак!?"(с) Эти "три карлика" создают возможность для второго темпа, либо освобождают фланг для атаки, против насыщенной позиционной обороны соперника...
Ответить
SPACE TRUCKIN
1756378629
червиченко заточен всегда на оскорбления спартаковцев...для начала - пусть глянет статистику этих троих в прошлом сезоне...да,Угальде не может набрать форму...но это дело времени и некоторого везения...несколько туров вся команда КБ была ваще никакой - и откуда взяться голам? дерби с Динамо будет показателем- думаю,Спартак выиграет...
Ответить
Странник 09
1756380662
Все ему не так, когда будешь доволен боров?
Ответить
andr45
1756381892
Червиченко зрит в корень! Соболев — 195 см — 6 млн.евро Гонду — 189 см — 12 млн.евро Кассьерра — 183 см — 10 млн.евро Энрике -182 см — 25 млн.евро Высокие и недорогие нападающие (всего-то 53 млн.евро) забили аж 11 голов!!! Правда, 3 с пенальти)) СПРАВОЧНО: «Краснодар» забил 17 голов, «Локомотив» 16, ЦСКА — 14 МОРАЛЬ: ВЕЛИКА ФИГУРА, НО ИГРОК «Zenitе»(
Ответить
алдан2014
1756384966
Господин Червиченко вероятно забыл какой отстойный шлак он ,в свою бытность,привозил в Спартак. Там сплошные Олеварды ( так кажись в Нашей Раше звали Бразилиа?)
Ответить
