Червиченко – об атаке «Спартака»: «Для меня сомнительны эти три карлика впереди»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил линию нападения красно-белых.
«Я так понимаю, это второй матч без Заболотного [в РПЛ], но можно было раньше догадаться, что этот игрок в атаке не усиливает команду. А сейчас может Станкович и нашeл оптимальный состав, хотя для меня сомнительны эти три карлика впереди. Но они и не забивают, забивают Солари с Мартинсом.
Пока, наверное, состав стабилен, но всe равно это просто так хорошо складывается для «Спартака». Должен Гарсия забивать с другими нападающими, но пока что их работу делают полузащитники. Получается, что дорогие нападающие есть, а толку от них нет», – сказал Червиченко.
- В стартовом составе «Спартака» в матче с «Рубином» в атаке играли Эсекьель Барко, Маркиньос и Манфред Угальде.
- Нападающий Антон Заболотный провел за красно-белых в этом сезоне 7 матчей, сделал 2 ассиста.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»