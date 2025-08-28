Червиченко – об атаке «Спартака»: «Для меня сомнительны эти три карлика впереди»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил линию нападения красно-белых.

«Я так понимаю, это второй матч без Заболотного [в РПЛ], но можно было раньше догадаться, что этот игрок в атаке не усиливает команду. А сейчас может Станкович и нашeл оптимальный состав, хотя для меня сомнительны эти три карлика впереди. Но они и не забивают, забивают Солари с Мартинсом.

Пока, наверное, состав стабилен, но всe равно это просто так хорошо складывается для «Спартака». Должен Гарсия забивать с другими нападающими, но пока что их работу делают полузащитники. Получается, что дорогие нападающие есть, а толку от них нет», – сказал Червиченко.