Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Канчельскиса на выход «Кайрата» в Лигу чемпионов

Сегодня, 20:03
1

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс» Андрей Канчельскис отреагировал на выход «Кайрата» в Лигу чемпионов. Клуб из Казахстана прошел «Селтик» в 4-м раунде квалификации и впервые сыграет на групповой стадии турнира.

«Попадание в Лигу чемпионов – это имидж. Для любого футболиста это важно и дорогого стоит. Я очень рад за «Кайрат». Тем более, они выбили «Селтик» – моих главных соперников.

Футболисты «Кайрата» приобретут опыт. Я им желаю удачи и надеюсь, они будут только прогрессировать», – сказал Канчельскис.

Еще по теме:
В Казахстане прервали свадебное торжество, чтобы посмотреть серию пенальти «Кайрата» 5
Тренер «Кайрата» до выхода в основу ЛЧ работал продавцом обуви 5
«Кайрат» – после выхода в основу ЛЧ: «Едем за «Реалом»!»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Динамо Бр Кайрат Канчельскис Андрей
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
prostydin
1756316385
Вся мощь прогнозирования тут https://stavka-prognoz.ru/
Ответить
Главные новости
Стало известно, есть ли угроза жизни тренера «Сочи» Морено
21:39
Бубнов – Талалаеву насчет «наезда» на Станковича: «Да кто ты такой по сравнению с Деяном?»
21:29
1
Смолов прокомментировал возможное возвращение Дзюбы в «Спартак»
21:13
3
Официальная информация о состоянии Морено, которому стало плохо во время матча
20:52
1
Раскрыта зарплата Гайча в «Крыльях Советов»
20:38
2
ВидеоТренеру «Сочи» стало плохо во время 0:3 от «Краснодара»
20:28
1
Кубок России. «Краснодар» победил «Сочи» (4:2), Батчи сделал 3 ассиста
20:24
2
Реакция Канчельскиса на выход «Кайрата» в Лигу чемпионов
20:03
1
Смородская ответила на слова экс-игрока «Локомотива»: «Человек весьма недалекий»
19:50
2
Экс-президент «Интера» Моратти находится в реанимации
19:34
Все новости
Все новости
Реакция Канчельскиса на выход «Кайрата» в Лигу чемпионов
20:03
1
ВидеоВ Казахстане прервали свадебное торжество, чтобы посмотреть серию пенальти «Кайрата»
15:07
5
ФотоНовый мяч для Лиги чемпионов
12:23
1
Тренер «Кайрата» до выхода в основу ЛЧ работал продавцом обуви
10:59
5
ФотоТикнизян расплакался после вылета «Црвены Звезды» из Лиги чемпионов
10:26
19
«Кайрат» – после выхода в основу ЛЧ: «Едем за «Реалом»!»
10:07
ВидеоАлматы не спали и гуляли после выхода «Кайрата» в основу Лиги чемпионов
09:02
ВидеоТренер «Кайрата» – после выхода в основу ЛЧ: «Заварили мы кашу, ребят»
08:29
Известна сумма, которую уже заработал «Кайрат» за выход в основной этап ЛЧ
00:27
2
Заполярный клуб с российским вратарем вышел в основной этап Лиги чемпионов
00:04
4
Клуб с российским владельцем и экс-тренером «Спартака» вышел в основной этап Лиги чемпионов
Вчера, 23:58
2
Лига чемпионов. «Кайрат» в серии пенальти выбил «Селтик» и вышел в основной этап
Вчера, 22:30
12
Акинфеев рассказал о переживаниях из-за антирекордной серии в ЛЧ
20 августа
6
Чалов, Оздоев и еще 5 россиян заявлены на матчи решающего раунда отбора еврокубков
19 августа
Россия потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА
15 августа
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа
3
Ямаля и Левандовского наказали за нарушение правил допинг-контроля
8 августа
9
Моуринью – сопернику о домашней игре в Стамбуле: «Добро пожаловать в ад»
7 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
4 августа
2
Глушенкову посоветовали «перестать строить из себя девочку»
30 июля
15
4 россиянина заявлены на 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
21 июля
УЕФА внес изменения в жеребьевку еврокубков
8 июля
1
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
8 июля
Лига чемпионов 2025/26: дата начала, формат, жеребьевки, команды
3 июля
Петербург намерен вернуть в город финал ЛЧ, отобранный в 2022 году
28 июня
4
«Иногда приходится поесть дерьма и хорошо его пережевать»: Киву – о поражении «Интера» в финале ЛЧ
25 июня
Букмекеры определили фаворита следующего сезона Лиги чемпионов
22 июня
1
Сафонов заявил об амбициях еще раз выиграть Лигу чемпионов
17 июня
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 