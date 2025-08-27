Реакция Канчельскиса на выход «Кайрата» в Лигу чемпионов

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс» Андрей Канчельскис отреагировал на выход «Кайрата» в Лигу чемпионов. Клуб из Казахстана прошел «Селтик» в 4-м раунде квалификации и впервые сыграет на групповой стадии турнира.

«Попадание в Лигу чемпионов – это имидж. Для любого футболиста это важно и дорогого стоит. Я очень рад за «Кайрат». Тем более, они выбили «Селтик» – моих главных соперников.

Футболисты «Кайрата» приобретут опыт. Я им желаю удачи и надеюсь, они будут только прогрессировать», – сказал Канчельскис.