Тренер «Зенита» прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии

Сегодня, 14:35
4

Анатолий Тимощук, тренер «Зенита», отреагировал на вызов Луиса Энрике и Дугласа Сантоса в сборную Бразилии.

«Естественно, престижно, когда у тебя два игрока вызываются в сборную Бразилии. Мне кажется, такое впервые у нас. У них хорошие шансы сыграть.

По вызову Луису Энрике уже была информация, а по Дугласу был немного удивлeн. Сантос много работает, он хотел получить этот вызов. Он точно поощрит Дугласа», – сказал Тимощук.

  • 31-летний Дуглас Сантос был вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026. Команда сыграет дома с Чили 4 сентября и в гостях с Боливией 9 сентября.
  • Дуглас Сантос также однажды был включен в расширенный список игроков сборной России.
  • Игрок в России с 2019 года.

Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Тимощук Анатолий Дуглас Сантос
Красногвардейчик
1756296868
И что интересно, это первый россиянин в истории мирового футбола, который заслужил играть за сборную Бразилии!!! Гордимся, своим соотечественником!! )))))))))))))))))))))))))
polt
1756298109
За Зенит заметно сдал Сантос, как бы вообще не сдулся после сборной Бразилии.
alp
1756302741
Богданыч, завязывай трепаться. лучше взбодри бразилов волшебным пендалем, чтоб играть начали а не вот это вот все...
