Тренер «Зенита» прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии

Анатолий Тимощук, тренер «Зенита», отреагировал на вызов Луиса Энрике и Дугласа Сантоса в сборную Бразилии.

«Естественно, престижно, когда у тебя два игрока вызываются в сборную Бразилии. Мне кажется, такое впервые у нас. У них хорошие шансы сыграть.

По вызову Луису Энрике уже была информация, а по Дугласу был немного удивлeн. Сантос много работает, он хотел получить этот вызов. Он точно поощрит Дугласа», – сказал Тимощук.