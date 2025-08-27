Тренер «Зенита» прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии

Анатолий Тимощук, тренер «Зенита», отреагировал на вызов Луиса Энрике и Дугласа Сантоса в сборную Бразилии.
«Естественно, престижно, когда у тебя два игрока вызываются в сборную Бразилии. Мне кажется, такое впервые у нас. У них хорошие шансы сыграть.
По вызову Луису Энрике уже была информация, а по Дугласу был немного удивлeн. Сантос много работает, он хотел получить этот вызов. Он точно поощрит Дугласа», – сказал Тимощук.
- 31-летний Дуглас Сантос был вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026. Команда сыграет дома с Чили 4 сентября и в гостях с Боливией 9 сентября.
- Дуглас Сантос также однажды был включен в расширенный список игроков сборной России.
- Игрок в России с 2019 года.
Источник: Metaratings