Карпин назвал причину низкой результативности «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о результативности своей команды.
– В матче с «Пари НН» «Динамо» впервые в этом сезоне РПЛ забило больше одного мяча. Чего не хватало раньше и чем недовольны до сих пор?
– Не хватало реализации. Это было и раньше, и не хватало с «Пари НН». Отмазки можно находить любые, но для чего? Путь исправления – работа.
- «Динамо» забило 7 голов в 6 турах РПЛ. Меньше забили только аутсайдеры «Ростов», «Пари НН», «Сочи» и «Динамо Мх».
- Команда Карпина занимает 7-е место в РПЛ с 8 очками.
Источник: «Чемпионат»