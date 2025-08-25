Карпин назвал причину низкой результативности «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о результативности своей команды.

– В матче с «Пари НН» «Динамо» впервые в этом сезоне РПЛ забило больше одного мяча. Чего не хватало раньше и чем недовольны до сих пор?

– Не хватало реализации. Это было и раньше, и не хватало с «Пари НН». Отмазки можно находить любые, но для чего? Путь исправления – работа.