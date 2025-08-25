Жерсон: «Анчелотти будет следить за всеми бразильцами «Зенита»

Летний новичок «Зенита» Жерсон верит, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не оставит без внимания РПЛ.
Ранее итальянец пообещал полузащитнику, что будет следить за ним в команде из Петербурга.
– Слова Анчелотти вдохновляют тебя?
– Конечно. И, я уверен, не только меня. В «Зените» семеро бразильцев, так что следить будут и за ними. И за другими нашими соотечественниками, которые играют в российских клубах.
В целом, наблюдать нужно за всеми лигами мира, потому что есть много игроков, которые готовы наилучшим образом представить Бразилию.
- За «Зенит» выступают бразильцы Луис Энрике, Педро, Жерсон, Вендел, Дуглас Сантос, Нино и Густаво Мантуан.
- Жерсон дебютировал за сборную Бразилии в 2021 году и забил 1 гол в 14 матчах.
Источник: телеграм-канал «Зенита»