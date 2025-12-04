Семак высказался о будущем Веги и Жерсона в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что полузащитник Жерсон не сообщал ему о желании уйти из команды.

– Роман Вега играет немного. Почему и для чего он приобретался?

– На момент его приобретения была опция использования Дугласа Сантоса в центральной зоне. Но вернулся Вендел, пришел Жерсон.

Роман – наша инвестиция в будущее. Конечно, хочется, чтобы футболист сразу помогал, но он молодой, нужна адаптация. В атакующих действиях он хорош, надо прибавить в оборонительных, чтобы играть в стартовом составе. А вообще у нас только три игрока сыграли меньше 30% от общего игрового времени во всех турнирах. Мне кажется, у всех есть шанс проявить себя.

– Какова ситуация с Жерсоном? Он нужен команде или нет, чего он хотел бы сам?

– Не слышал от него, что он хочет уйти. Знаем сильные качества Жерсона, но это надо наиграть, понять, как встроить его в игру команды. Понятно, что с прежними партнерами у него было больше взаимопонимания, они привыкли к его действиям.

Когда он пришел в «Зенит», у него накопилась усталость, затем была травма, потерял игровой ритм. Но на сегодня Жерсон – игрок нашей команды.