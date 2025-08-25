Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ташуев – об игре «Краснодара»: «Ничего особенного нет, разгромы – не их заслуга, а оплошности соперников»

Ташуев – об игре «Краснодара»: «Ничего особенного нет, разгромы – не их заслуга, а оплошности соперников»

Сегодня, 11:16
2

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев высказался о выступлениях команды на старте сезона.

– Им надо было просто вкатиться в сезон. Команда-то хорошая, состав сыгран. Нашли свою игру, но ничего особенного нет – все ожидаемо.

Другое дело, как соперники реагируют на их футбол. Можно ловить «Краснодар» на проблемах в обороне, как мы с «Ахматом» неоднократно делали, но никто почему-то этого повторить не может. Разгромные счета в матчах «быков» – не заслуга их игры, а оплошности соперников.

– Сохранение «Краснодаром» Сперцяна пойдет им в плюс или, в перспективе, может негативно отразиться на команде?

– Сергей Николаевич [Галицкий] достаточно разумный человек, долгое время работает в этой сфере – оказывать на него давление бесполезно. Надо смотреть, в каком настроении, в связи с сорвавшимся отъездом, сейчас Эдик находится. Он – трудолюбивый парень, будет продолжать работать на команду. Сегодня против самарцев сильный матч провел. Все нормально будет.

Думаю, по Сперцяну придут предложения лучше, чем «Саутгемптон». Все-таки когда твой коллега уезжает в «ПСЖ», при этом, не став чемпионом России, а ты во вторую лигу Англии – не совсем справедливо.

– Кто сможет составить конкуренцию «Краснодару» в борьбе за чемпионство РПЛ?

«Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА – все те же самые. Больше, по сути, и некому включаться. «Динамо», возможно, если будет усиление состава. Вроде тоже стали нащупывать свою игру, но разгром «Пари НН» – пока аванс.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 15 очками после 6 туров.
  • Победная серия команды во всех турнирах составляет 5 матчей, причем в последних трех «быки» победили с общим счетом 15:1.

Еще по теме:
Назначены судьи на 3-й тур Пути РПЛ Кубка России 1
Олусегун заявил, что не перешел в «Ахмат» по религиозным соображениям 1
Кордоба поговорил со Сперцяном на тему возможного трансфера
Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард Ташуев Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1756110852
Какая "справедливость на рынке труда"??? Кого за сколько(и куда) сбагрили, вот и все амбиции. Мужики работают официантами,продавцами в продовольственных магазинах,сидят в офисах, а в профессиях,где необходимы сильные руки,катастрофический их недостаток.Остаётся призывать к равенству и опять женщинам носить шпалы,или рекрутировать ненавидимых всеми "джамшутов".Которые тоже не дураки,и поработав первое время,необходимое для адаптации и осмысления "что к чему",уходят в теневую сферу,торговлю,организованную преступность,растворяясь в безбрежных просторах страны,на которой затеряется и пара десятков миллионов двуногих.
Ответить
Hunter 717
1756115716
да блин почему все пытаются обесценивать краснодар ??? если бы это сделал зенит сказали бы оооо это командааааааа с**** это годы тренировок и труда …. а тут ничего необычного …. а кто у нас забивает командам 6 голов??? это разве часто бывает?
Ответить
Главные новости
«Зенит» объявил об уходе Ренана в бразильский клуб
18:26
«Спартак» отказал «Интернасьоналу» в обмене защитниками
18:09
4
Ташуев призвал клуб РПЛ уволить тренера: «Как будто небожитель какой-то!»
17:59
1
Алвес из ЦСКА ответил, что сложнее – выиграть РПЛ или выучить русский язык
17:28
2
«Спартак» хочет купить футболиста «Ромы»
16:47
8
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
16:32
1
Карпин сказал, почему Миранчук не заиграл в «Сьоне»
15:45
1
Стало известно, почему «Спартак» не отпустил Пруцева в «Локомотив»
15:30
9
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
14:56
1
В «Сосьедаде» объяснили неучастие Захаряна в матче с «Эспаньолом»
14:38
2
Все новости
Все новости
Селюк отреагировал на резонансное обращение Дзюбы к руководству «Акрона»
18:16
Заявление «Матч ТВ» о показе осенних матчей сборной России
17:43
2
Игрок «Зенита»: «Я провел больше всех матчей в мире за последние 6-12 месяцев»
17:17
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
16:32
1
Защитник «Ростова» Мелехин назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ
15:57
2
Карпин сказал, почему Миранчук не заиграл в «Сьоне»
15:45
1
Стало известно, почему «Спартак» не отпустил Пруцева в «Локомотив»
15:30
8
«Акрон» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА
15:15
2
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
14:56
1
«Спартаку» предложили «идеального» тренера: «Он будет одним из самых крутых в мире»
14:28
16
Махачкалинское «Динамо» отказалось от экс-защитника «Спартака»
13:50
3
Губерниев предложил Дзюбе купить «Акрон», чтобы решить вопрос с трансферами
13:28
1
Мор высказался о стабилизации схемы игры «Спартака» Станковичем
13:18
1
Олусегун заявил, что не перешел в «Ахмат» по религиозным соображениям
13:12
1
Дзюба – о «Спартаке»: «Если бы хотели на что-то претендовать, взяли бы меня»
12:46
20
В ЦСКА сказали, будут ли делать новые приобретения до закрытия трансферного окна
12:34
1
Смородская сказала, нужно ли Глушенкову переходить в «Локомотив»
12:26
2
Кордоба поговорил со Сперцяном на тему возможного трансфера
12:00
Талалаев – о штрафе за неприличный жест: «Локомотив» перечитал Достоевского «Униженные и оскорбленные»
11:43
4
В «Акроне» после слов Дзюбы сказали, сколько игроков пополнит команду
11:31
1
Ташуев – об игре «Краснодара»: «Ничего особенного нет, разгромы – не их заслуга, а оплошности соперников»
11:16
2
Миранчук допустил, что больше не будет играть за границей
10:47
4
Сперцян: «У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе»
10:36
2
В ЦСКА рассказали о ситуации с трансфером Белтрана
10:30
4
Кордоба отреагировал на критику в свой адрес
10:18
2
«Марсель» не станет покупать вингера «Спартака»
10:05
7
Реакция гендиректора «Акрона» на обращение Дзюбы
09:45
1
Игрок «Локомотива» может перейти в «Крылья Советов»
09:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 