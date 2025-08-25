Ташуев – об игре «Краснодара»: «Ничего особенного нет, разгромы – не их заслуга, а оплошности соперников»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев высказался о выступлениях команды на старте сезона.

– Им надо было просто вкатиться в сезон. Команда-то хорошая, состав сыгран. Нашли свою игру, но ничего особенного нет – все ожидаемо.

Другое дело, как соперники реагируют на их футбол. Можно ловить «Краснодар» на проблемах в обороне, как мы с «Ахматом» неоднократно делали, но никто почему-то этого повторить не может. Разгромные счета в матчах «быков» – не заслуга их игры, а оплошности соперников.

– Сохранение «Краснодаром» Сперцяна пойдет им в плюс или, в перспективе, может негативно отразиться на команде?

– Сергей Николаевич [Галицкий] достаточно разумный человек, долгое время работает в этой сфере – оказывать на него давление бесполезно. Надо смотреть, в каком настроении, в связи с сорвавшимся отъездом, сейчас Эдик находится. Он – трудолюбивый парень, будет продолжать работать на команду. Сегодня против самарцев сильный матч провел. Все нормально будет.

Думаю, по Сперцяну придут предложения лучше, чем «Саутгемптон». Все-таки когда твой коллега уезжает в «ПСЖ», при этом, не став чемпионом России, а ты во вторую лигу Англии – не совсем справедливо.

– Кто сможет составить конкуренцию «Краснодару» в борьбе за чемпионство РПЛ?

– «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА – все те же самые. Больше, по сути, и некому включаться. «Динамо», возможно, если будет усиление состава. Вроде тоже стали нащупывать свою игру, но разгром «Пари НН» – пока аванс.