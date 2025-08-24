Карпин объяснил неудачный старт «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о старте команды под его руководством.

Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. На счету бело-голубых восемь очков после шести туров.

«Не сказал бы, что мне участие в клубных мероприятиях помогает разгрузиться по ходу сезона. Как же тут освободишься от мыслей о работе? На 10 минут, наверное, да, можно. Если говорить о том, что помешало «Динамо» стартовать в новом сезоне так, как от нас ожидали, то, видимо, нам нужно время. Я причины вижу, но говорить про них не буду», – сказал Карпин.