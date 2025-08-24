Попов определил, кто выиграет сезон РПЛ

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» Алексей Попов сделал прогноз на исход сезона РПЛ.

В чемпионате лидирует «Локомотив».

«Зенит» отстает на 5 очков.

Петербуржцы проводят 100-й сезон.

– Кто станет чемпионом? А кто финиширует вторым и третьим?

– Чемпионом станет «Зенит». Если дадут Семаку работать. Вторым станет ЦСКА. Третьим… остальные все могут!

– Команда-разочарование?

– «Сочи».

– Кто лучший тренер?

– На данный момент – Михаил Галактионов.

– Кто три лучших футболиста на старте сезона?

– Эдуард Сперцян, Алексей Батраков. А третий – команда ЦСКА.