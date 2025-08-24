Попов определил, кто выиграет сезон РПЛ

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» Алексей Попов сделал прогноз на исход сезона РПЛ.
- В чемпионате лидирует «Локомотив».
- «Зенит» отстает на 5 очков.
- Петербуржцы проводят 100-й сезон.
– Кто станет чемпионом? А кто финиширует вторым и третьим?
– Чемпионом станет «Зенит». Если дадут Семаку работать. Вторым станет ЦСКА. Третьим… остальные все могут!
– Команда-разочарование?
– «Сочи».
– Кто лучший тренер?
– На данный момент – Михаил Галактионов.
– Кто три лучших футболиста на старте сезона?
– Эдуард Сперцян, Алексей Батраков. А третий – команда ЦСКА.
Источник: «РБ Спорт»