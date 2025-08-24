Введите ваш ник на сайте
Попов: «Карпин – не тренер»

Сегодня, 09:34
11

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» Алексей Попов оценил компетенцию Валерия Карпина.

– «Динамо» удивляет?

– Меня не удивляет!

– Почему?

– Потому что Карпин – не тренер. Он менеджер.

– Получается, руководители «Динамо» не понимают футбол, раз назначили не тренера на должность тренера?

– Многие руководители не понимают, что происходит в футболе. Потому, что они не играли в футбол. И не получили менеджерское футбольное образование – в ФИФА и УЕФА. У них – хайп, что взяли тренера сборной России. Но это ни о чем не говорит.

Он не добивался высоких мест. Плюс он взял футболистов из «Ростова», которые занимали восьмое место, и им тяжело. Занимая такие места, ты не сможешь ощутить то, что чувствуют футболисты, которые борются за первое место.

– Карпин исправит ситуацию?

– Нет.

– Нужно уволить?

– А я не знаю, что хотят в «Динамо», поэтому сложно сказать. Но Карпин точно не станет чемпионом. У них был тренер, которого теперь все нахваливают, – Личка. Но они говорят постфактум! А я всегда говорил, что Личка сделает все, что нужно. Ему нужен был человек, который поможет выстроить игру от обороны.

  • «Динамо» назначило Карпина в июне.
  • Команда идет в РПЛ на 8-м месте.
  • Карпин совмещает посты со сборной России.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
odessakmv
1756018038
еще один - игравший в футбол - сосед Царя по палате
Ответить
Skull_Boy
1756019393
Очередной клоун возомнил в себе эксперта
Ответить
САДЫЧОК
1756020274
Всё четко сказал.И Станкович такой же и Семак.
Ответить
Play
1756023658
Современный футбол уже давно вышел за рамки исключительно вида спорта. И не даром в Англии, главного тренера уже давно именуют менеджером, потому что он полностью контролирует всю жизнь футбольного клуба. Алекс Фергюссон вообще сам лично тренировки не проводил, он готовил план тренировочного процесса, а непосредственно тренировки вели помощники. Зато был в курсе всего в клубе, от работы академии до работы прачечной на базе. Это у нас привыкли физруков называть тренерами.
Ответить
алдан2014
1756025042
Не согласен. Валере верим
Ответить
Спартач80
1756025186
Попов-не футболист.
Ответить
vvv123
1756025806
Да уж, Валера ничем не лучше Семака, одного поля ягоды!
Ответить
Garrincha58
1756026814
Один говорит Карпин не тренер Мост говорит Слуцкий не тренер так вы уж там бывшие пинатели мяча определитесь с критериями кого считать тренером Сейчас и в мире то мало тренеров, а уж у нас в России вообще нет. Кругом одни аналитики сидят на всех где можно тв экранах и якобы умные вещи про футбол базарят именно базарят говорить некоторые не умеют, а туда же Иногда послушаешь на МатчТВ или ОККО тут вообще женщины в приоритете и смешно становится
Ответить
Каратель помойников
1756038212
Попов? Откуда его выпустили?из какой дурки?
Ответить
