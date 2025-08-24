Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» призвали уволить Станковича, несмотря на уверенную победу над «Рубином»

«Спартак» призвали уволить Станковича, несмотря на уверенную победу над «Рубином»

Сегодня, 09:15
19

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров поделился впечатлениями от матча 6-го тура против «Рубина».

«Спартак» абсолютно по делу переиграл «Рубин» и провел второй подряд внятный матч в этом сезоне. Снова расстроили нападающие, но это уже привычная история. Матч с «Зенитом» показал, что с таким набором центральных полузащитников можно и нужно доминировать в этой зоне против любого соперника в РПЛ. С «Рубином» разницу снова сделали полузащитники.

Уверен, что я дождусь момента, когда за «Спартак» в чемпионате забьет Антон Заболотный. Это будет праздник. Не может же он быть абсолютно бесполезным?

Если кто-то на этой планете хочет купить Угальде хотя бы за десятку, нужно продавать его прямо завтра.

С Ливаном Гарсией клуб совершенно точно *** [обманули]. Другого слова просто нет.

«Спартак» здорово сломал игровой план казанцев и не позволил команде Рахимова использовать свой главный козырь – контратаки. Команда Станковича здорово прессинговала и классно опускалась к своим воротам, как только чувствовала, что «Рубин» может провести атаку на скорости.

Если в первом тайме «Рубин» смог навязать «Спартаку» равную борьбу, то во втором казанцы развалились. Мысли впереди не было, а в обороне начались провалы. Хорошо, что красно-белые смогли этой слабостью соперника воспользоваться.

У меня к вам вопрос: вы уже меняете свое мнение насчет Станковича? Считаете, что он должен остаться и работать с командой после удачных игр с «Зенитом» и «Рубиным»? Я вот не меняю. Считаю, что ему нужно искать замену. С таким подбором игроков «Спартак» может играть лучше и должен быть сильнее.

P.S. Зачем нужно менять Дуарте на какого-то Куэсту – лично я вообще не понимаю. Вы понимаете? Можете объяснить?» – написал Алланазаров.

Еще по теме:
Генич прокомментировал возможный трансфер Литвинова из «Спартака» в «Зенит» 3
Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Черноморец» 4
Попов: «Возможно, Станкович нарывается на увольнение и неустойку» 20
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1756020256
...Максимка, переобувашки не за горами, готовь обувь...
Ответить
Странник 09
1756020569
Макс когда будешь тренером, тогда будешь понимать. Не лезь в дела тренера, если не понимаешь
Ответить
Интерес
1756022190
Меняют шило на мыло,чтобы было.Трансферы-кровь управленческого аппарата,способ доказывать свою необходимость.А Станок пусть работает,зататуированный до кончиков пальцев всегда на вершине информационной пирамиды,и не даёт забыть о "Спартаке".Забвение-самое страшное.
Ответить
алдан2014
1756025361
Дуарте нормальный игрок. Что к нему прицепились
Ответить
ScarlettOgusania
1756026907
Алланазарова пора менять вместе с его пи**ежом, вчера Спартак смял казанцев, не дав им пространства в нападении, у Даку не было ни одного шанса даже на ворота взглянуть, не то что ударить... 75 против 25 процентов владения мячом говорит о сильной мотивации игроков Спартака...)
Ответить
Фердя
1756028530
Максим…ты больной?
Ответить
Anton1969
1756033783
Ещё один Губерниев!
Ответить
4ekucT911
1756034266
кукуруку всегда был, есть и будет х@есосом...его гнилая натура - провокации и вбросы.
Ответить
andr45
1756036385
В список футболистов, от которых ему следует в первую очередь избавиться, нужно внести Дуарте, Барко,Мартинса, Маркиньоса, Умярова, по всей видимости, Дмитриева и Жедсона. Думаю, Миллер,Дюков и Медведев со мной согласятся)
Ответить
alefreddy
1756038207
посмотрим как будет далее а пока рано выводы делать
Ответить
