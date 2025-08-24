«Спартак» призвали уволить Станковича, несмотря на уверенную победу над «Рубином»

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров поделился впечатлениями от матча 6-го тура против «Рубина».

Москвичи одержали гостевую победу со счетом 2:0.

Благодаря этому они покинули зону стыков.

Видеообзор матча в Казани можно посмотреть здесь.

«Спартак» абсолютно по делу переиграл «Рубин» и провел второй подряд внятный матч в этом сезоне. Снова расстроили нападающие, но это уже привычная история. Матч с «Зенитом» показал, что с таким набором центральных полузащитников можно и нужно доминировать в этой зоне против любого соперника в РПЛ. С «Рубином» разницу снова сделали полузащитники.

Уверен, что я дождусь момента, когда за «Спартак» в чемпионате забьет Антон Заболотный. Это будет праздник. Не может же он быть абсолютно бесполезным?

Если кто-то на этой планете хочет купить Угальде хотя бы за десятку, нужно продавать его прямо завтра.

С Ливаном Гарсией клуб совершенно точно *** [обманули]. Другого слова просто нет.

«Спартак» здорово сломал игровой план казанцев и не позволил команде Рахимова использовать свой главный козырь – контратаки. Команда Станковича здорово прессинговала и классно опускалась к своим воротам, как только чувствовала, что «Рубин» может провести атаку на скорости.

Если в первом тайме «Рубин» смог навязать «Спартаку» равную борьбу, то во втором казанцы развалились. Мысли впереди не было, а в обороне начались провалы. Хорошо, что красно-белые смогли этой слабостью соперника воспользоваться.

У меня к вам вопрос: вы уже меняете свое мнение насчет Станковича? Считаете, что он должен остаться и работать с командой после удачных игр с «Зенитом» и «Рубиным»? Я вот не меняю. Считаю, что ему нужно искать замену. С таким подбором игроков «Спартак» может играть лучше и должен быть сильнее.

P.S. Зачем нужно менять Дуарте на какого-то Куэсту – лично я вообще не понимаю. Вы понимаете? Можете объяснить?» – написал Алланазаров.