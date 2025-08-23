Стали известны стартовые составы на матч 6 тура чемпионата России в котором сыграют «Зенит» и «Динамо» Махачкала. Игра состоится 23 августа, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Горшков, Дркушич, Эракович, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Мостовой, Мантуан, Соболев, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Пальцев, Алибеков, Эль‑Мубарик, Джавад, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

